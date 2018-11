%%%Sparkasse und Shanghai.Berlin lancieren Kampagne mit paydirekt%%%

Die Berliner Agentur Shanghai.Berlin hat gemeinsam mit Take Agency, Hamburg, und dem Sparkassen-Finanzportal (SFP) eine Kampagne für das Online-Bezahlverfahren der Sparkassen paydirekt umgesetzt. Das SFP ist ein Tochterunternehmen des Deutschen Sparkassenverlags und Full-Service-Agentur für die Sparkassen-Finanzgruppe.

Im Fokus der Kampagne stehen die Vorteile, die paydirekt als Bezahlfunktion des Girokontos bietet. Hauptdarsteller ist Schauspieler und Musiker Axel Prahl. Die Maßnahmen werden auf den Kanälen der Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisenbanken, der Commerzbank, Deutsche Bank und Postbank ausgespielt. Sie umfassen digitale Formate für die Websites der Sparkassen, das Online-Banking, die Social Media-Kanäle und Geldautomaten. Flankiert wird die Kampagne von Paid Media-Maßnahmen und Händleraktionen.



"Kunden möchten im Internet einfach, bequem und gleichzeitig sicher bezahlen. Als Bezahlfunktion des Bankkontos bietet paydirekt genau das: ein bequemes, schnelles Einkaufserlebnis verbunden mit den hohen Datenschutz- und Sicherheitsstandards des Online-Banking", erklärt Christian von Hammel-Bonten, Vorsitzender der Geschäftsführung der paydirekt GmbH. "Diese Vorteile setzen wir mit der Kampagne nun institutsübergreifend in Szene. Mit Axel Prahl haben wir hierfür das passende Testimonial an unserer Seite, denn mit seiner sympathischen, direkten und bodenständigen Art vermittelt er glaubhaft, was viele wollen: Sicher online bezahlen."