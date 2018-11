%%%ADC of Europe 2018: Jung von Matt gewinnt Grand Prix %%%

Ein Grand Prix, 27 Gold- und 43 Silber-Auszeichnungen – das ist die Bilanz der disjährigen ADC of Europe Awards. Bei dem Wettbewerb geht Jung von Matt als Grand Prix-Sieger hervor. Die Hamburger Agentur strich die Auszeichnung sowie einmal Gold mit der BVG-Arbeit 'BVG x Adidas – Der Ticket-Schuh' ein. Jung von Matt holte neben dieser Gold-Medaille außerdem noch drei weitere Gold-Awards mit 'The Most German Supermarket' im Auftrag von Edeka.

Unter den 27 Gold-Gewinnern sind außerdem Grabarz & Partner mit 'Kid’s Dreams' (Kunde: Volkswagen), Heimat mit 'German Cancer Aid Melanoma Campaign' (Kunde: Deutsche Krebshilfe Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention e.V.) und 'Hornbach Werkstück Editon 001' (Kunde Hornbach) sowie 'Free Democrats Dark Diaries' (Kunde: FDP). Goldene Auszeichnungen gingen auch an DDB für 'Lives way more interesting than yours' (Kunde: Volkswagen), Datenstrudel für 'Bewegtes Land' (Kunde: Kunstfest Weimar / Jena Kultur) und Ogilvy für 'Escaltating GIFs' (Kunde: European Anti-Bullying Network). Den Titel European Student of the Year gewinnt im Design-Bereich 'Habitat' von Tom Hegen von der Hochschule Konstanz University of Applied Sciences.

Neben den insgesamt zwölf goldenen Awards strichen die deutschen Einreicher außerdem elf silberne Trophäen ein.