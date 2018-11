%%%Unternehmen wollen 2019 stärker in Influencer Marketing investieren %%%



2019 sollen die Budgets für das Influencer Marketing steigen (Foto: BVDW)

Der Hype um Influencer Marketing der vergangenen Jahre reißt nicht ab: 61 Prozent der werbungtreibenden Unternehmen in Deutschland haben für 2019 steigende Budgets für Influencer Marketing eingeplant. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Befragung des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. 28 Prozent der Unternehmen planen unter 10.000 Euro pro Jahr für Influencer Marketing ein, 26 Prozent sehen 10.000 bis 50.000 Euro vor. 19 Prozent wollen sogar 50.000 bis 100.000 Euro ausgeben. Sechs Prozent planen 100.000 Euro auszugeben und weitere sechs Prozent 250.000 Euro.



Ziele der Zusammenarbeit mit Influencern sind für 94 Prozent der Befragten die Steigerung der Aufmerksamkeit. 93 Prozent wollen ihre Relevanz in den Zielgruppen erhöhen. Auch die Steigerung von Traffic (83 %) und Verkäufen (78 %) sowie die Erschließung neuer Zielgruppen (81 %) spielen für mehr als drei Viertel eine wichtige oder sehr wichtige Rolle.



Werbungtreibende bevorzugen Nischen-Influencer



Dabei sind Nischen-Influencer beliebtere Partner als Social Media-Stars. So gaben 63 Prozent der Unternehmen an, dass sie Micro-Influencer bevorzugen, während 15 Prozent auf Meinungsmacher mit hohen Follower-Zahlen setzen. Der Grund liegt darin, dass die Influencer zunehmend nach Brand und Audience Fit ausgewählt werden.

"Die meisten Unternehmen bieten sehr spezielle und unterschiedliche Produkte in verschiedenen Märkten an, für die sich nicht alle Influencer als Partner eignen", erklärt Anke Herbener (Digital Changers), Lableiterin Influencer Marketing im BVDW. "Die Unternehmen bevorzugen dann Nischen-Influencer, die zu ihren Themen und Produkten passen und kommen dann auch bei deren Followern beziehungsweise ihren eigenen Zielgruppen besser an."



Die Arbeitsgruppe Influencer Marketing im BVDW befragte im Rahmen der Studie gezielt Social Media- und Influencer Marketing-Verantwortliche aus werbungtreibenden Unternehmen sowie einige ausgewählte Experten aus deren beauftragten BVDW-Agenturen. Der BVDW vertritt die Interessen der digitalen Wirtschaft gegenüber Politik und Gesellschaft und setzt sich für die Schaffung von Markttransparenz und innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen ein.