%%%thjnk und Ikea improvisieren zu Weihnachten%%%



Gemeinsame Zeit: Darauf kommt es an Weihnachten an, so eine der Messages der aktuellen Kampagne (Foto: Ikea)

Die schwedische Möbelkette Ikea springt auf den alljährlichen Zug der Weihnachts-Spots auf: Lead-Agentur thjnk setzt für die Kampagne 'Auf Große. Auf Kleine. Auf alles eingerichtet' den TV-Spot 'Neues Weihnachten' um. Dieser läuft bereits auf Online- und Social Media-Kanälen und wird ab dem 26. November 2018 als 30-Sekünder auch im TV ausgestrahlt. Weitere Online-Kurzformaten und Radio-Spots von thjnk flankieren die Maßnahmen.



In dem Spot stellen Papa Andrew und sein Mini-Me aus der aktuellen Ikea-Kampagne einen Tag vor Heiligabend fest, dass die Wohnung noch gar nicht weihnachtlich aussieht – doch dank Ikea ist alles schnell so, wie es am Heiligabend aussehen soll. Auch die Schwedin Smilla und ihre Freunde sind mit dabei. Produziert wurde der Bewegtbild-Content durch CFS Krug und BigFish, Regie führte Frieder Wittich.



"Die Weihnachtszeit übt speziell auf Kinder eine ganz besondere Faszination aus", sagt Tobias Vogler, External Communication Manager, Ikea Deutschland. "Das Zuhause spielt dabei eine zentrale Rolle. Mit unserem Sortiment und unseren Ideen wollen wir einen Teil dazu beitragen."



Hendrik Heine, Geschäftsführer Beratung, thjnk Berlin, ergänzt: "Weihnachten ist vor allem ein Fest der schieren Freude, auch mal improvisiert und chaotisch. Über allem aber steht: das Zusammensein. Ikea unterstützt die Menschen dabei, einen Ort zu schaffen, an dem sich jeder wohl und willkommen fühlt."