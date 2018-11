%%%Golin stellt neue strategische Positionierung vor%%%

In den letzten Jahren haben Agenturen – einschließlich der Interpublic Group-Tochter Golin – den Begriff Öffentlichkeitsarbeit durch populäre Buzzwords wie integriert, digital und Marketing weitestgehend ersetzt. Mit der Positionierung als Public Relations Agentur will Golin die Bedeutung von effektiver Öffentlichkeitsarbeit neu definieren und Unternehmen sowie Talenten der Branche den Wert von PR-Maßnahmen deutlich machen. Dafür investiert das Agentur-Netzwerk, das weltweit über 50 Niederlassungen verfügt, umfassend in Media Relations und Influencer-Marketing, Technologien und Tools für Customer Experience (CX) sowie Kreativ-Talente.

Als Teil der neuen Strategie hat Golin Produkte und Technologien entwickelt, die einen Fokus auf Datenanalyse legen. Die neuen technologischen Maßnahmen dienen dazu, Strategien und Maßnahmen entlang der gesamten Customer Journey von Awareness bis Sales vorherzusagen und zu messen. So fungiert der 'Relevance Radar' als eine leistungsstarke, auf künstlicher Intelligenz basierende Plattform, die Kunden Chancen für ihre Kommunikationsbotschaften vorhersagen, evaluieren und Risiken entschärfen kann. Das neue Tool CXPR verbindet Kundenerlebnisse mit PR-Technologien, um relevantere Geschichten zu erzählen, in entscheidenden Momenten mit Influencern in Kontakt zu treten und tiefere Beziehungen zu Konsumenten aufzubauen. Die beiden innovativen PR-Tools richten die Öffentlichkeitsarbeit auf die gesamte Wertschöpfungskette von Kundenerlebnissen aus, um die Wirkung der Maßnahmen zu maximieren.

"Im Zeitalter von earned media, braucht unsere Industrie einen klaren überzeugenden Standpunkt über die Wirkung von Public Relations auf unser Business. Public Relations waren noch nie so relevant wie heute. Kunden wissen, dass man Aufmerksamkeit nicht kaufen kann, sondern verdienen muss. Wir sind stolz auf das, was wir tun und wollen andere ermutigen, unser Commitment zu dieser dynamischen Kommunikationsdisziplin zu teilen", kommentiert Matt Neale, Co-CEO von Golin.

"Unser Learning der letzten Monate ist, dass unsere Kunden gezielt nach PR-Kompetenz suchen und nicht nach einem diffusen integrierten Agenturangebot. Wir glauben an die Stärken von Spezialisten und dass diese im Team die besten Ergebnisse bringen. Deshalb ist es sinnvoll, unsere Kernkompetenzen auch in der Außendarstellung deutlich zu kommunizieren. PR kann im Business einen wirklichen Unterschied machen und belastbare Ergebnisse in der Diskussion in und mit der Öffentlichkeit und Stakeholdern erzielen. Sich auf die Stärken von earned first zu besinnen sowie unsere Disziplin durch neue Methoden voranzutreiben, wird es uns erleichtern, Talente für unsere tolle Branche zu begeistern", konstatiert Uta Schwaner, Managing Director von Golin Deutschland.