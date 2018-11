%%%JvM/Neckar und EnBW zeigen die elektromobile Zukunft%%%



Voll auf E sind die Vögel im neuen Spot für die EnBW aus dem Hause Jung von Matt/Neckar (Foto: EnBW)

Das Eichhörnchen und die Vögel auf Drogen auf der Stromleitung gehen in die nächste Runde: Der neue Spot aus dem Hause Jung von Matt/Neckar für die EnBW Energie Baden-Württemberg AG zeigt, dass Elektromobilität schon heute funktioniert. Der Animationsfilm zeigt die Zusammenkunft von drei Vögeln und einem Elektro-Vogel – der "voll auf E ist". Damit will die EnBW auf die Dienstleistungen aufmerksam machen, die sie bereits zur Verfügung stellt, wie das Finden freier Ladepunkte, das Laden und Bezahlen in nur einer App. Das Karlsruher Energieversorgungsunternehmen will bis 2025 bis zu einer Milliarde Euro investieren und bis 2020 1.000 Schnellladestandorte in Deutschland errichten.



Uwe Fritz, Leiter Medien & Events bei der EnBW ist überzeugt: "Wir treiben die E- Mobilität als Schlüsseltechnologie für die Zukunft voran. Unser neuer Film zeigt das Thema von einer unerwarteten und humorvollen Seite. Er unterstreicht unser Engagement und macht Lust darauf, selbst ins E-Auto zu steigen." Tassilo Gutscher, verantwortlicher Creative Director bei JvM/Neckar ergänzt: "Auch mit unserem zweiten Vogel-Film wollen wir das Bewusstsein erweitern – mit dem neusten Stoff von der Straße: Elektro-Mobilität. Der ungewöhnliche Blickwinkel und die schräge Story helfen dabei, für das Thema zu begeistern." Sein Kreativpartner Peter Sigg fasst zusammen: "Der Spot ballert wieder voll rein."



Die EnBW beschäftigt rund 21.000 Mitarbeiter und versorgt über 5,5 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wasser und energienahen Produkten und Dienstleistungen. Außerdem investiert die EnBW seit Jahren unter anderem in Windkraft, Fotovoltaik und den kontinuierlichen Ausbau der E-Mobilität – mit dem Ziel, bis 2020 über 40 Prozent ihrer Erzeugungskapazität aus erneuerbaren Energiequellen zu gewinnen.