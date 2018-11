%%%Martin Sorrell und BlueFocus bieten um MithyHive%%%

Ein spannendes Bieter-Gefecht liefern sich die chinesische Agentur-Holding BlueFocus und die von Ex-WPP-Chef Sir Martin Sorrell geführte Company S4 Capital um die Programmatic Buying-Agentur MightyHive mit Headquarter in San Francisco. Die vor sechs Jahren gegründete Agentur ist heute mit rund 180 Beschäftigten weltweit aktiv. Neben dem Headquarter in San Francisco gibt es Büros in New York, Toronto, London, Singapur und Sydney.

Als CEO führt der frühere Google- und Yahoo-Manager Pete Kim die MightyHive-Gruppe. Der Umsatz soll sich Schätzungen zufolge bei 25 Millionen Dollar bewegen. Als Kaufpreis wird von Experten die Sanne zwischen 150 und 200 Millionen Dollar genannt.

Die chinesische Agentur-Holding BlueFocus ist hierzulande übrigens über die Tochter We are social in München präsent.