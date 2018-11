%%%strawberry fields und SodaStream machen sich stark für die Umwelt%%%





'Für die Umwelt, gegen Plastikmüll!' – unter diesem Slogan geht die Kampagne des israelischen Wassersprudlerhersteller SodaStream mit Deutschlandsitz in Frankfurt am Main an den Start. Das Unternehmen will damit Haltung zeigen: ein Trend, der bereits bei den diesjährigen Cannes Lions deutlich wurde, wo zwei Arbeiten mit mehreren Grand Prix prämiert wurden, die sich mit dem Thema Plastik in den Weltmeeren auseinandersetzten.



Herzstück der SodaStream-Kampagne ist ein 15-sekündiger Spot, den die Kölner Filmproduktion und Agentur strawberry fields konzipierte und umsetzte. Das Gesicht des Spots ist der der langjährige Umweltbotschafter des Unternehmens und deutsch-amerikanische Schauspieler Hannes Jaenicke, der die Botschaft vertritt: "Warum der ganze Plastikmüll? Wir haben doch schon bestes Wasser zu Hause."



SodaStream setzt sich seit vielen Jahren gegen unnötige Einwegflaschen ein und trifft mit dem Thema den Zeitgeist. "It's time for a change", erklärt Marketing Direktor Julian Hessel. "Mit unserer neuen Kampagne gilt dieses Motto gleich doppelt. Zum einen wollen wir noch mehr Verbraucher, die bislang PET-Flaschen schleppten, zum Umsteigen bewegen. Zum anderen betonen wir den zentralen Umweltaspekt nun auch erstmals in klassischer TV-Werbung." Hannes Jaenicke ergänzt: "Plastikmüll gehört zu den größten Umweltproblemen unserer Zeit. Mit SodaStream kann jeder dazu beitragen, Teil einer Lösung zu sein. Mit einem Wassersprudler kann man tausende Einwegflaschen einsparen. Deshalb bin ich überzeugter Nutzer von SodaStream."



strawberry fields wurde im 2001 von dem Produzenten und Regisseur Jochem Wahl gegründet. Die Agentur entwickelt Filmkonzepte und setzt Imagefilme, Werbespots für Kino und TV sowie Webfilme um.