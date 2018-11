%%%Isobar und Aurora starten Back-Community %%%

Mit der Weihnachtszeit naht auch die Zeit des Plätzchenbackens – passend dazu launcht die Kommunikationsagentur Isobar auf der Plattform backmomente.de eine Back-Community. Auftraggeber ist der Anbieter für Qualitäts- und Spezialmehle: GoodMills Deutschland GmbH in Hamburg, mit den fünf Marken Aurora, Rosenmehl, Diamant, Gloria und Goldpuder.



Isobar entwickelte backmomente.de bereits 2016 als Content Hub im Rahmen der Kommunikationsstrategie für GoodMills. In der neuen Community können sich Nutzer nun austauschen, Rezepte liken, kommentieren und teilen. Zudem erhalten sie Informationen rund um verschiedene Zutaten und Zubereitungen und können eigene Kreationen hochladen. Das neue Format wird deutschlandweit mit Großflächenplakaten und Social Media-Maßnahmen promotet.



"In der übergeordneten Digital-Strategie für unsere Mehlmarken ist die Back-Community-Plattform das Herzstück, um ein intensives Consumer Engagement mit unseren Mehlmarken zu fördern", meint Ivan Kitta, Leiter Marketing bei GoodMills Deutschland. Richard Tejada, Managing Director bei Isobar, ergänzt: "backmomente.de lebt von der Kreativität passionierter Hobby-Bäcker. Die Anwender standen für uns deshalb seit Beginn an erster Stelle. Das gilt sowohl in Bezug auf Design und Nutzerfreundlichkeit der Plattform, aber vor allem bei den ausschließlich relevanten Inhalten von Usern für Usern. Damit haben wir es geschafft, ein sehr traditionelles Produkt wie Mehl in den digitalen Alltag backaffiner Kunden zu integrieren."



