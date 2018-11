%%%Weihnachtsspots: Gesellschaftliche Relevanz erwünscht %%%



2017 schickten Edeka und Jung von Matt den Spot '2117' on air. Was in diesem Jahr folgt, bleibt abzuwarten (Foto: Edeka)

Die Weihnachtszeit rückt näher und die ersten Spots rund ums Fest der Liebe sind bereits angelaufen – so feiern beispielsweise Kolle Rebbe und Globus zusammen und thjnk improvisiert weihnachtliche Dekoration für Ikea.



Edeka lässt mit seinem diesjährigen Spot noch auf sich warten, aber dem einen oder anderen werden noch die Arbeiten des Stammbetreuers Jung von Matt aus den vergangenen Jahren präsent sein. Weihnachts-Spots sind immer für Emotionen gut – und welche Themen die Kreativen in diesem Jahr bewegen, haben sie in der 'new business'-Umfrage erzählt. Ebenfalls dabei ist Till Eckel, Geschäftsführer bei Jung von Matt/Spree:







new business: Der große epische Weihnachtsspot erzählt ja immer auch etwas über die Gefühlslage der Nation. Mit welchen Stories bzw. Themen rechnen Sie in diesem Jahr?



Eckel: Dieses Jahr ist hoch spannend. Denn weniger als um das Thema, wird es darum gehen, ob Marken sich trauen, es zu besetzen. Denn, was (nicht nur) unsere Nation am meisten beschäftigt, ist das große Wort: "Zusammenhalt". Das ist sehr facettenreich, aber alles Relevante darauf reduzierbar – von Menschen auf der Flucht bis Digitalisierung. Spannend wird es, weil die Spaltung der Gesellschaft weit fortgeschritten ist. Es kann im Gegensatz zu früher oder zu leichten Themen wie "Mehr Zeit füreinander nehmen" auch laute Ablehnung geben, wenn eine Marke Stellung bezieht. Ich hoffe, dass sich trotzdem viele trauen.





nb: Wenn Sie sich etwas wünschen könnten: Welchen Auftrag würden Sie von einem Kunden rund ums Weihnachtsgeschäft gern einmal bekommen?

Eckel: Bitte macht etwas für mehr Zusammenhalt, ABER auf gar keinen Fall den dreihundertsten Weihnachtsfilm.





