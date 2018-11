%%%Kaufland greift im TV dem Weihnachtsmann unter die Arme %%%



Kaufland inszeniert sich im TV als 'offizieller Ausstatter des Weihnachtsmannes' (Foto: Kaufland)

Das besinnliche Weihnachtsfest sorgt gerade in Vorbereitung gerade für eines: Stress. Geschenke für die Lieben müssen besorgt, das Haus geschmückt und das Weihnachtsessen vorbereitet werden. Diesem Thema nimmt sich Kaufland nun im TV-Spot 'Wir sind offizieller Ausstatter des Weihnachtsmannes' an. Das Tochter-Unternehmen der Schwarz-Gruppe mit Sitz in Neckarsulm inszeniert in dem Film wie es den Weihnachtsmann unterstützt, denn der Mützenträger hat die Gans für das eigene Festessen vergessen. Im TV kann man den Film in voller Länge zum ersten Mal am 17. November 2018 um 20:13 Uhr auf Sendern der RTL und ProSiebenSat.1 Gruppe sowie Sky sehen.

"Wir begleiten den Weihnachtsmann bei seinem eigenen Weihnachtsfest. Er hat dabei die gleichen Verpflichtungen, Aufgaben und Herausforderungen wie jeder von uns. Am Ende ist er auch ein ganz normaler Familienvater, mit den gleichen Problemen, Aufgaben und Herausforderungen: Was gibt es Leckeres zu essen und wo kaufe ich kurz vor Weihnachten noch ein? Wir lüften dabei auch das Geheimnis wie sein Zuhause und - eine Premiere - wie seine Familie aussieht", erklärt Holger Oehrlich, Geschäftsführer der Inhouse-Werbeagentur die Idee des diesjährigen Weihnachtsfilms 'Offizieller Ausstatter des Weihnachtsmannes'.

Der Film wurde bei Kaufland intern unter der Leitung von Oehrlich entwickelt. Produziert wurde der Film von Tony Petersen Film, mit dem Regie-Duo Tania Verduzco und Adrian Pérez. Die Musik zum Spot wurde von Yessian Music komponiert.

Weihnachtsspots sind je näher die Festtage rücken wieder in aller Munde. Werber fordern vor allem, dass die Filme gesellschaftlich relevante Themen in Szene setzen. Till Eckel von Jung von Matt/Spree fordert etwa, dass Zusammenhalt in den Fokus rückt.