Sky und Serviceplan legen mit Elyas M'Barek Schmankerl unter den Weihnachtsbaum



Testimonial und Schauspieler Elyas M’Barek inszeniert die Sky Q-Wunschbaum-Kugel, die für das neue Entertainment Plus Paket mit Zugriff auf Netflix steht (Foto: Screenshot YouTube/Sky Deutschland)

Mit den sinkenden Temperaturen steigt auch die Vorfreude auf Weihnachten. Sky lanciert passend dazu nun eine 360-Grad-Marketingkampagne mit Testimonial und Schauspieler Elyas M’Barek. Das Herzstück ist ein 40-sekündiger TV-Spot, in dem M’Barek die Zuschauer mit unter seinen Tannenbaum nimmt. Gefeiert wird mit Freunden, denen er mit dem Sky Q-Wunschbaum jeden Programmwunsch erfüllt. Mit dem neuen Angebot haben Sky Q-Kunden künftig mit dem Entertainment Plus Paket auch Zugriff auf Netflix.



Neben den Werbespots, die auf nationaler Ebene auf allen großen Sendergruppen ausgestrahlt werden, wird die Kampagne durch nationale Printanzeigen in Zeitschriften und Zeitungen, OOH- und Digital-Video-Maßnahmen sowie digitalen Bannern und umfassenden Social Media-Maßnahmen ergänzt. Für die Kreation und Umsetzung zeichnen Serviceplan Campaign X und Sky Creative verantwortlich. Die Regie zum Spot führte Simon Verhoeven. Die Produktion lag bei oki films und Sunday Digital. Um den Social Media-Part kümmern sich Upljft und Plan.Net

Friedemann Flaig, Vice President Brand Communications bei Sky Deutschland: "2018 war ein Jahr voller Highlights bei Sky, das mit der Integration von Netflix nun einen perfekten Jahresabschluss findet. Unser Angebot zählt zu dem besten und vielfältigsten auf dem deutschen und österreichischen Markt. Das ist die Kernbotschaft unserer Kampagne, die Elyas M’Barek in gewohnt charmanter sowie unterhaltsamer Weise überbringt."

Nicht nur Sky hat seine Kommunikation zu Weihnachten angeschoben. Auch thjnk und Kolle Rebbe haben bereits erste Werke für ihre Kunden präsentiert. Mehr zum Thema Spots zum Fest lesen Interessierte hier.