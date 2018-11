%%%Wynken Blynken & Nod machen für myToys Weihnachten zum Tag der Arbeit%%%



Auch der Weihnachtsmann muss tanken - so zu sehen im neuen TV-Spot von Wynken Blynken & Nod für mytoys (Foto: mytoys)

Nach drei Spots zum Thema Kinder und Familie schickt der Spielwaren-Online-Shop mytoys mit Zentrale in Berlin einen vierten Clip zur Weihnachtszeit on air. Auch hierbei unterstützte die Hamburger Agentur Wynken Blynken & Nod. Der neue TV-Spot inszeniert, wie weit Eltern für ihre Kinder gehen. Der 31-Sekünder, der ab dem 1. Dezember 2018 bundesweit sowohl im TV als auch online ausgestrahlt wird, zeigt einen Familienvater in der Rolle des Weihnachtsmannes. Als sein Sohn ihn darauf aufmerksam macht, dass er noch vielen Kindern Geschenken bringen müsse, setzt er sich ins Auto und fährt los – zur Tankstelle.



"Was tun Eltern nicht alles, um es Weihnachten werden zu lassen. In dieser besinnlichen Zeit, schuften sie unermüdlich, kochen, dekorieren, zwängen sich in muffige Kostüme... Dieser Film ist für sie", so Ulrich Hauschild, Bereichsleiter Marketing. Matthias Erb, Chief Creative Lunatic und Gründer von Wynken, Blynken & Nod, ergänzt: "Die stille Nacht ist doch eine Legende. Weihnachten ist meistens Chaos mit Baum. Wir wollten eine Geschichte erzählen, die dieser Wahrheit gerecht wird und trotzdem den Zauber von Weihnachten einfängt. Weihnachtskitsch werden wir dieses Jahr noch genug sehen."



Die Produktion lag bei Czar Film, Berlin, Regie führte Robin Polak. Die Musik stammt von Damien Damien. Wynken Blynken & Nod ist die Lead-Agentur von der Otto-Tochter myToys und hat mit dem diesjährigen Spot bereits den vierten Film für das Unternehmen umgesetzt. Darüber hinaus zeichnet die Agentur für die strategische Ausrichtung der Marke und den Markenclaim 'Alles für die schönste Zeit des Lebens: Zeit mit Kindern' verantwortlich.



mytoys geht indes nicht als erstes mit der Weihnachtskommunikation an den Start – auch thjnk und Kolle Rebbe lassen es bereits für ihre Kunden weihnachten. Mehr über festliche Kreationen lesen Interessierte hier.