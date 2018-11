%%%Brandenburger SPD zieht mit Best Friend in den Wahlkampf%%%

Never change a winning team: Vor vier Jahren holte die Brandenburger SPD mit der Berliner Agentur Best Friend bei der Landtagswahl 31,9 Prozent - nun stehen die bewährten "besten Freunde" der Partei auch bei der kommenden Landtagswahl am 1. September 2019 zur Seite. Das Team um die Agenturmanager Alexander Elbers und Dietrich Boelter (Strategie) und Benjamin Falch (Kreation) wird die märkische SPD strategisch und kommunikativ beraten und die Kampagne für den Wahlkampf konzipieren. Auf Seiten der Partei verantworten Generalsekretär Erik Stohn und Landesgeschäftsführer Daniel Rigot die Kommunikation.

Best Friend hat auch schon den letzten Wahlkampf der SPD in Mecklenburg-Vorpommern betreut. Weitere Kunden der zur Script-Gruppe gehörenden Agentur sind die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Deutsche Energie-Agentur DENA, die Tegel Projekt GmbH, die Robert Bosch Academy und das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit.