%%%Neugründung: MENSCH Kreativagentur geht in München an den Start%%%

Der Agenturmarkt ist seit einiger Zeit im Umbruch. Werbetreibende und -schaffende stehen gleichermaßen vor der Frage: Wie sprechen wir die Menschen an, damit wir für sie relevant sind als Marke bzw. als Arbeitgeber?

Eine Antwort auf diese Frage will die neu gegründete MENSCH Kreativagentur von Christoph Bohlender und Matthias Voll geben.

Die beiden Werbe-Spezialisten verfügen zusammen über 25 Jahre Berufserfahrung und entwickelten für nationale und internationale Marken wie Roche, Novartis, Hexal, BMW, Sixt, Phillips oder Siemens ausgezeichnete Kampagnen. Bohlender (40) war in den vergangenen elf Jahren bei Serviceplan tätig und ist seit 2018 außerdem Mitglied beim Art Directors Club. Voll (38) machte zuvor Station bei Agenturen wie BBDO, Serviceplan, FJR und mërz punkt.

Bereits der Name der neuen Agentur mit Sitz in München sagt, um was es den beiden Gründern geht. Sie wollen Kommunikation vom Menschen her – und für den Menschen denken. "Wir sind überzeugt von einer Zeitenwende", sagt Voll. "Die Menschen draußen und in den Marketingabteilungen haben genug vom Leistungsdruck und von immer gleichen Konzepten, die aus Angst geboren werden. Sie wollen als Menschen angesprochen werden, nicht als Kunden", ist Voll überzeugt. Sowohl im Umgang mit Kunden als auch mit den Mitarbeitern gehe es ihm um ein menschlicheres Miteinander, entgegen vieler sonstiger Agenturmodelle. Bohlender ergänzt: "Es geht heute um den Mut, das Eigene zu tun und nicht das, was alle anderen machen. Wir sind überzeugt, dass Marken und Menschen, die wissen, wofür sie stehen und wohin ihr Herz will, überzeugender sind und mehr Erfolg haben. Gemeinsam mit unseren Kunden finden wir das Herz einer Marke und erzählen davon überzeugende Geschichten. Mit kreativen Ideen. Auf allen medialen Kanälen."