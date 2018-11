%%%Content Marketing Forum: Vorstand komplett im Amt bestätigt%%%



(v.l.) Der neue CMF-Vorstand: Dr. Daniel Kazcynski, Michael Höflich, Olaf Wolff, Karsten Krämer, Dr. Andreas Siefke, Martin Distl, Chris Hoefner, Dr. Christian Fill, Peter Matz und Holger Koenig (© CMF/picture alliance by Frank May)

Mit der Arbeit des Vorstandes sind die gut 100 Mitglieder des in München ansässigen CMF Content Marketing Forum e.V. offenkundig rundum zufrieden. Auf der Mitglieder-Versammlung am 16. November 2018 in Köln ist der amtierende Vorstand komplett bestätigt worden. Dr. Andreas Siefke, seit September 2018 Geschäftsführer bei der PRH Hamburg Kommunikation GmbH, bleibt somit Vorsitzender des CMF-Vorstandes. Als sein Stellvertreter fungiert weiterhin Christian Fill, geschäftsführender Gesellschafter der Profilwerkstatt in Darmstadt. Wiedergewählt wurde auch das dritte Vorstandsmitglied Olaf Wolff, Managing Director bei Publicis Pixelpark in München.

Als Landesvorstände wurden Dr. Daniel Kaczynski, Geschäftsführer Swisscontent AG (Schweiz) sowie Martin Distl (Österreich) für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.

Ihr Amt als Bereichsvorstände bekleiden weiterhin: Chris Hoefner, Chief Content Officer bei KNSKB+ (C-Circles); Holger Koenig, Geschäftsführer Koenigsfilm (Kommunikation); Karsten Krämer, Geschäftsführer bei C3 (BCM Kongress), sowie Peter Matz, Managing Partner bei loved (BCM Award).



"Ich freue mich sehr, dass wir die Transformation des CMF in den kommenden zwei Jahren in der bisherigen Vorstandszusammensetzung weiter vorantreiben können“, so Dr. Andreas Siefke. „Insbesondere die Kooperation mit der OMR rund um den BCM Kongress im Jahr 2019 und die inhaltliche Weiterentwicklung des BCM Awards sind für uns entscheidende Projekte."

Die CMF-Geschäfte führt weiterhin Michael Höflich - die Geschäftsstelle befindet sich in München.