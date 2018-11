%%%Dentsu Aegis: starkes Umsatz-Plus im dritten Quartal 2018%%%

Für das dritte Quartal 2018 meldet DAN eine Umsatzsteigerung um 9,4 Prozent auf 1,89 Millarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisierungen ging allerdings um 6,3 Prozent zurück.



Das organische Wachstum für das dritte Quartal lag bei 5,4 Prozent. Nach Regionen sieht das organische Wachstum in Q3/2018 wie folgt aus: EMEA +8,2 Prozent, Amerika +5,3 Prozent und Asien-Pazifik +8,2 Prozent.



Ingesamt meldet DAN 14 Zukäufe im dritten Quartal. Acht davon in der EMEA-Region, darunter auch Namics in Deutschland - vier in Amerika und zwei in Asien-Pazifik.