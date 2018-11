%%%Edeka und Jung von Matt präsentieren Weihnachtskampagne%%%



Edeka inszeniert im neuen Weihnachtsspot unterschiedliche Wünsche fürs Festmahl (Foto: Screenshot YouTube/Edeka)

Es sind nur noch wenige Wochen bis Weihnachten. Der eine oder andere mag sich vielleicht jetzt schon Gedanken zum Festmenü machen: Kartoffelsalat mit Würstchen oder doch die traditionelle Gans? Die neue Edeka-Kampagne unter dem Motto 'Wie viel Weihnachten darf es sein?' thematisiert die Weihnachtsdiskussionen rund ums Essen. Die Kampagne ist unter anderem im TV aber auch in Social Media, auf der Website und am PoS zu sehen. Die Kreation lag beim Stammbetreuer Jung von Matt.

Der TV-Spot, der ab heute (19.11.18) auf allen reichweitenstarken Sendern zu sehen ist, greift das Kampagnenmotto mit einem Augenzwinkern auf und zeigt, dass die Edeka-Kaufleute für jeden Geschmack das passende Angebot haben: Eine junge Mutter möchte Weihnachten eher bescheiden feiern und bestellt an der Frischetheke Würstchen für das klassische Gericht mit Kartoffelsalat. Zeitgleich biegen Vater und Tochter um die Regalecke und präsentieren ihren prall gefüllten Einkaufswagen mit Weihnachtsprodukten der Edeka-Eigenmarken. In ihrer Vorstellung gibt es, wie auch im Vorjahr, die traditionell-festliche Weihnachtsgans.

Auf den Social Media-Kanälen Facebook und Instagram sind Postings und Umfragen sowie ein Online-Video zu sehen. Auf www.edeka.de finden die Kunden außerdem passende Rezepte und Tipps rund um Weihnachten. Dort startet außerdem am 1. Dezember auch der Edeka-Online-Adventskalender. Hier haben die Kunden täglich die Chance auf Gewinne. Unter allen Teilnehmern wird am Ende zusätzlich eine Reise in die USA verlost. Mit passenden PoS-Materialien präsentieren sich auch die Edeka-Märkte in weihnachtlichem Ambiente. Dazu zählen auch Rezeptkarten, bei denen die Kunden zwischen traditionellen Gerichten wie der Weihnachtsgans oder weniger weihnachtlichen Rezepten wie einem klassischen Burger wählen können.