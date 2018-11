%%%Global Awards 2018: Sechs Medaillen für Deutschland %%%

Bei den Globals Awards, dem internationalen Kreativ-Festival für Healthcare- und Wellness-Werbung sind die Gewinner für 2018 bekannt gegeben worden. von den 41 Medaillen gehen dieses Jahr sechs nach Deutschland.







Die Serviceplan-Gruppe aus München hat gleich vier Medaillen gewonnen: einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. Die Arbeit "Making The World Accessible, Dot by Dot" für Dot gewinnt Gold in Product Innovation sowie Silber in User Experience. Die Arbeit ist ein Gemeinschaftsprojekt der Serviceplan Group, Serviceplan Südkorea und Serviceplan Health & Life. Serviceplan Health & Life bekommt zudem einmal Silber für "Reverse Poems" für die Arbeit Blaues Kreuz in Copywriting und Bronze in Product Innovation für "Fittle" im Auftrag von Ravensburger.







Die Publicis-Tochter Saatchi & Saatchi der der zweite deutsche Medaillen-Gewinner und wird für die Elanco-Arbeit "Pet House" mit Silber (Poster) und Bronze (Illustration) ausgezeichnet.