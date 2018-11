%%%Havas: Stabile Netto-Einnahmen in dritten Quartal 2018%%%

Die französische Agentur-Holding Havas hat ihre Bilanz-Zahlen für das dritte Quartal sowie die ersten neun Monate 2018 publiziert. Die Netto-Einnahmen der Agentur-Holding für das dritte Quartal betrugen 525 Millionen Euro und liegt damit auf der Höhe des Vorjahres-Quartals.

In Europa beliefen sich die Netto-Einnahmen auf 260 Millionen Euro, dass sind vier Millionen Euro mehr als im dritten Quartal 2017. Frankreich steuerte 100 Millionen Euro an Netto-Einnahmen bei. In Großbritannien lagen die Netto-Einnahmen bei 65 Millionen Euro. Havas Nordamerika erwirtschaftete Netto-Einnahmen von 188 Millionen Euro. Die Regionen Asien-Pazifik und Lateinamerika lieferten 47 bzw. 30 Millionen Euro an Netto-Einnahmen ab.



In den ersten neun Monaten 2018 beliefen sich die Netto-Einnahmen der Havas-Holding auf 1,55 Millarden Euro, das entspricht einem Minus von 88 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Alle Regionen weisen ein Minus der Netto-Einnahmen auf, mit Ausnnahme von Großbritannien – dort stiegen die Netto-Einnahmen von 175 Millionen Euro auf 183 Millionen Euro. In Europa fielen die Netto-Einnahmen von 804 Millionen Euro auf 776 Millionen Euro. In Frankreich sanken die Netto-Einnahmen von 325 Millionen Euro auf 302 Millarden Euro.

Die Netto-Einnahmen in den restlichen Regionen sahen für den Zeitraum Januar bis September 2018 wie folgt aus: Nordamerika 544 Millionen Euro, Asien-Pazifik 131 Millionen Euro und Lateinamerika 94 Millionen Euro.