%%%fischerAppelt launcht neue Botique-Agentur%%%

Ab dem 1. Januar 2019 bietet fischerAppelt mit der neuen Botique-Agentur "nwtn" – ausgesprochen "Newton" – Beratung im digitalen Wandel sowie Content-Formate an. Anke Meier Höppner und Leif Ullmann, beide langjährige fischerAppelt Manager, werden die neue Agentur als Geschäftsführer leiten.







"Mit nwtn reagieren wir auf den wachsenden Bedarf nach kleinen, spezialisierten Boutique-Agenturen, die Kunden jenseits großer Kampagnenmechaniken bedienen", erklärt Anke Meier-Höppner. "Unsere Content-Produkte sind digital, non-linear und mit schneller Wirkung – wir sind sozusagen das Netflix unter den Kommunikationsagenturen", fügt Leif Ullmann hinzu. Die nwtn GmbH wird mit einem eigenen Kunden-Portfolio arbeiten, aber ihre Leistungen auch bei integrierten Kampagnen für Kunden der fischerAppelt-Gruppe einbringen. Zum Angebot zählen die Entwicklung sowie Realisierung von neue Kommunikationsformate sowie Partner- und Kooperationsmodelle, wie etwa die Entwicklung von künstlicher Intelligenz im Content Marketing.







"nwtn steht in jeder Hinsicht für Bewegung – Namensgeber Isaac Newton hat ja nicht nur die Bewegungsgesetze formuliert, sondern galt auch als Magier und Querdenker. Er war quasi klassisch und disruptiv zugleich. In dieser Rolle sehen wir die neue Agentur", so Andreas Fischer-Appelt. "Mit Anke und Leif haben wir zwei langjährige fischerAppelt Kollegen für die Geschäftsführung gewinnen können, die genau diese Mixtur perfekt vereinen."





nwtn wird ab dem 1. Janaur 2018 mit zehn Mitarbeitern in Hamburg starten und wird den Fokus auf die Bereich Food & Handel, Lifestyle, Hospitality & Travel sowie Healthcare legen.