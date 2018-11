%%%Select Life entwickelt neuen globalen Markenauftritt für Weleda %%%



(Foto: Select Life)

Naturkosmetik ist längst kein Nischensegment mehr, sondern Mainstream – das zeigen Marktdaten, die dem NOC-Bereich fast neun Prozent Marktanteil bescheinigen; das signalisiert aber auch der neue Markenauftritt von Weleda. Der 1921 gegründete Pionier mit den anthroposophischen Wurzeln geht gerade mit einem rundumüberholten Markenauftritt an den Start. Entwickelt hat ihn Select Life: Die auf Nachhaltigkeit spezialisierte Agentur der Select World Gruppe hatte sich vor gut einem Jahr im Pitch von Weleda durchgesetzt und den Auftrag gewonnen, die Markenkommunikation strategisch neu auszurichten. Nun sind die ersten Ergebnisse der Zusammenarbeit zu sehen: Die Hamburger Kreativen haben für die traditionsreiche Love Brand einen klaren Look und eine zeitgemäße Message entwickelt.

Die natürlichen Ingredienzien der Produkte stehen im Mittelpunkt, die Weleda Sans kommt auch in den Headlines zum Einsatz (Motive: Select Life)

Die verschiedenen Werbeformate stellen die Ingredienzien der einzelnen Produktlinien wie z.B. die Calendula-Blüte oder den Granatapfel in den Mittelpunkt und zerteilen sie in zwei Hälften – eine Idee, die vor allem in animierten digitalen Formaten wirkungsvoll zur Geltung kommt. Dabei spielt das jeweilige Key Visual mit einem sogenannten "Split", einer Teilung des Motivs, den in der Weleda-Philosophie verankerten Grundgedanken der Dualität von Mensch und Natur. Select Life setzt auf ein deutlich klareres Design, die Gestaltung verzichtet auf verspielte Elemente. Dafür kommt die berühmte Logo-Typo, die Weleda Sans, nun markant zum Einsatz. Das ist durchaus mutig, denn nun steht die gesamte Headline in Versalien. Das Logo selbst wurde ebenfalls leicht überarbeitet und das Branding somit gestärkt.

Mit dem neuen Auftritt verabschiedet sich Weleda von der pastelligen Aquarell-Optik, die in den letzten Jahren das Markenbild prägte. Entwickelt hatte sie Freunde des Hauses – die Hirschen-Tochter hatte die Schwäbisch-Gmünder von 2011 bis 2017 als Lead-Agentur betreut.

Die neue Kommunikation wird nun über alle Produktlinien im NOC- und OTC-Bereich ausgerollt. Sechs Produktlinien wurden komplett neu produziert, zudem Filme wie der aktuell laufende 15-sekündige Körperöle-TVC. Select Life entwickelt einen internationalen Kampagnen-Baukastens für Klassik, Digital und Social Media-Kanäle. Viel Holz, denn Weleda ist weltweit in über fünfzig Ländern vertreten, Kernmärkte sind neben DACH auch Frankreich, Russland und die USA.

Für den Großauftrag holte sich Select Life kreative Verstärkung: Kurz nach dem Pitch-Gewinn im vergangenen Jahr kam Diana Pauser als Creative Director an Bord. Zusammen mit der Account Direktorin Jenny Reitz verantwortet sie nun den Weleda-Etat bei Select Life. Das Kundenfeedback ist positiv. Daniel Kugler, Head of Global Brand Experience & Communication bei Weleda, erklärt: "Wir sind sehr froh, mit Select Life einen Partner gefunden zu haben, der uns wirklich versteht und unsere Einzigartigkeit in eine modernere und relevantere Kommunikation für die Zielgruppe von heute umgesetzt hat."

Jenny Reitz (l.) und Diana Pauser verantworten bei Select Life den Weleda-Etat (Bild: Select Life)

Der Relaunch kommt zur rechten Zeit, denn obwohl der Naturkosmetik-Markt boomt, müssen sich die einstigen Pioniere des Segments anstrengen. Hatte man früher im Reformhaus oder Bio-Laden die Wahl zwischen drei oder vier Marken, darunter mindestens eine, die ein "Dr." im Namen trug, drängen ich heute über ein Dutzend Anbieter in den Regalen – oder in den Online-Shops. Denn verändert haben sich auch die Vertriebskanäle: Im stationären Handel werden Drogeriemärkte immer wichtiger, der Fachhandel dagegen verliert vielerorts an Boden. Eigentlich positiv ist, dass die Verwenderinnen von Naturkosmetik immer jünger werden. Aber sie kaufen anders ein und verstärkt online – für erklärungsbedürftige Produkte eine weitere Challenge. Denn auf einmal müssen die einstigen Pioniere ihre Pole Position gegen eine ganze Armada von Naturkosmetik-Newcomern verteidigen – darunter etliche, die sich mit einem Ringelblümchen hier und einem Handlettering-Font da zwar den Look and Feel von Nachhaltigkeit und Naturbelassenheit verpassen, aber kaum ernstzunehmende Zertifizierungs- und Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Dafür ist sowohl am stationären als auch am digitalen PoS ist eine prägnantere Präsenz nötig.

1,2 Milliarden Euro wurden 2017 hierzulande mit Naturkosmetik umgesetzt, drei Prozent mehr als im Vorjahr. Gut laufen die Geschäfte auch bei der Weleda AG: Der weltweit führende Hersteller von zertifizierter Naturkosmetik und anthroposophischen Arzneimitteln knackte 2017 im Umsatz erstmals in der Unternehmensgeschichte die 400-Millionen-Euro-Grenze. 292 Mio. Euro trug die Kosmetik-Sparte dazu bei, die mit einem Plus von 4,2 Prozent sogar über dem Branchendurchschnitt wächst.