%%%Duracell startet weltweiten Kreativ-Pitch%%%

Der amerikanische Batterie-Hersteller DURACELL sucht nach einer neuen internationalen Kreativ-Agentur für alle globalen Märkte mit Ausnahme von Nordamerika. Die WPP-Tochter GREY London betreut DURACELL seit nun sechs Jahren international. Laut Campaign wurde der Etathalter auch zum Pitch eingeladen.



Der Review-Prozess wird von dem Pitch-Berater Flock Associates mit Stammsitz in London sowie einem weiteren Standort in New York organisiert. Der im Oktober 2018 entschiedene Pitch um den weltweiten Ford-Etat wurde übrigens ebenfalls von FLock Associates betreut.