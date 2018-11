%%%GWA: elbdudler grüßt als 15. Neumitglied in 2018%%%

Der Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA mit Stammsitz in Frankfurt begrüßt sein 15. Neumitglied im Jahr 2018: Der Vorstand hat dem Antrag zugestimmt und die 2009 in Hamburg gegründete Agentur elbdudler GmbH aufgenommen. Das 120 Köpfe zählende elbdudler-Team sitzt an drei Standorten in Hamburg und betreut Kunden wie Bahlsen, Johnson & Johnson Philips, Audi und Danone.

"elbdudler reagiert mit dem Beitritt zum GWA auf jüngste Veränderungen im Markt. Für unsere Kunden sind wir nicht länger die digitale Spezial- oder Nischenagentur am Ende der Prozesskette. Immer öfter ist unser Mandat schon bei der Entwicklung der Kampagnen- Leitidee gefragt. Nur so kann schließlich sichergestellt werden, dass Kampagnen übergreifend funktionieren und zeitgemäß ausgesteuert werden. Die Zusammenarbeit mit den herkömmlichen Klassikagenturen geschieht nun auf Augenhöhe. Höchste Zeit, dann auch im selben Verband zu agieren", erläutert Andreas Bilgeri, Geschäftsleiter Beratung von elbdudler, die Entscheidung für den Beitritt.