%%%TBWA\mobile expandiert nach London %%%

TBWA\mobile, die Mobile-Agentur der Omnicom-Tochter TWBA, eröffnet ihr erstes Büro in Großbritannien - und zwar im Headquarter von TBWA\London. Dort wird TBWA\mobile mit sofortiger Wirkung für den neuen TBWA-Kunden Adidas aktiv werden. Das Team verfügt über Spezialisten im Bereich Mobile und E-Commerce sowie in den Segmenten Loyalty-Programme, E-Commerce-Lösungen, Social-Kampagnen und Digital Innovation.







"Wir leben heute in einer Ära, die durch Mobile definiert ist. Jeden Tag verbringen wir über vier Stunden an unseren Smartphones und checken diese bis zu 400 mal. Marken reicht es nicht mehr nur eine Mobile-Präsenz zu haben; sie müssen sich von den Wettbewerbern mit "disruptive mobile experience" abheben", erklärt Nishant Dogta, CEO und Gründer von TBWA\mobile. "Die strategischen und kreativen Möglichkeiten sind grenzenlos und mit der Unterstützung von TBWA\London sind wir nun in der Lage, diese Möglichkeiten auf den europäischen Markt und darüber hinaus zu bringen."





"Wir suchen kontinuierlich nach neuen disruptiven Wegen um unsere Kunden darin zu unterstützen ihre Business-Ziele zu erreichen, und Mobile-Strategy wird ein immer wichtigerer Teil unsere Angebotes", fügt Sara Tate, CEO bei TBWA\London hinzu. "Mit TBWA\mobile an Bord unsere Piraten-Schiffes, haben wir direkten Zugang zu einigen der besten Mobile-Experten der Welt und wir freuen uns eng mit ihnen an mehr Kampagnen als Adidas zu arbeiten".





TBWA\mobile hat seinen Stammsitz in Amsterdam und beschäftigt derzeit rund 50 MitarbeiterInnen. Die Agentur, ursprünglich unter den Namen MOBILE STRATEGY bekannt, wurde 2014 von TBWA übernommen. Ende Oktober 2018 rebrandete MOBILE STRATEGY zu TBWA\mobile. Zu den Kunden von TBWA\mobile gehören Auftraggeber wie McDonald's, Vodafone und Rituals.