%%%eurobest 2018: Serviceplan holt zwei Medaillen-Chancen%%%

Das europäische Kreativ-Festival eurobest hat die ersten Shortlist-Kandidaten für 2018 bekannt gegeben. Unter den zehn nominierten Arbeiten auf der Innovation-Shortlist stammen zwei aus Deutschland.







Serviceplan sichert sich mit Arbeiten für Dot Incorporation diese beiden Medaillen-Chancen in der Kategorie Innovation. "Making The World Accessible, Dot by Dot" und "Dot Mini. The First Smart Media Device For The Visually Impaired" gehen neben Arbeiten aus acht weiteren Ländern ins Rennen. Tor Myhren, Innovation-Jury-Präsident bei den Cannes Lions 2018 und Vice President für Marketing Communications bei Apple, hob "DOT" von Serviceplan bei den diesjährigen Cannes Lions besonders hervor, da DOT eine der wenigen Arbeiten sei, die auch nach der Preis-Verleihung weiterentwickelt werden würde.







Die Finalisten müssen am 28. November 2018 ihre Arbeiten live in London vor einer Jury präsentieren.