%%%Snap bringt globale Agentur-Partner für AR Lense Creator Programm an Bord%%%

Der Instant-Messanger-Dienst Snap brieft seine ersten weltweiten Agentur-Partner für seine erweiterte Realität (augmented reality, kurz AR) Lenses Creator Programme auf Snapchat. Das AR Lense Creator Programm soll Marken mit AR Lenses Creators verbinden.



Das Programm zertifiziert mehr als 30 Entwickler von großen Agenturen sowie kleinen AR-Shops und Individueen, die AR Lenses für Snap seit dem Start von Lens Studio gebaut haben. In den nächsten Monaten soll die Anzahl von Entwicklern auf über 100 ansteigen und so Marken einen einfachen Zugang zu AR-Marketing-Entwicklung geben, "unabhängig von ihrem Budget, der Marke oder regionalen Location".

Zu den Creative-Partners von Snap's Lenses zählen global:

R/GA

Grey Advertsing

Fisherman Labs

Media Monks

Unit9

Isobar

Weitere Partner sind Agenturen in Australien (TBWA\Melbourne, VMLY&R und Clemenger), den USA (We Are Social, adam&eveDDB, AKQA und Wunderman), Kanada (Cossette, Juniper Park/TBWA und Zulu Alpha Kilo), Asien (ExAR), und Lateinamerika (Social Snack).







Marken wie Specsavers, Adidas und Match.com haben die verschiedenen Lens-Formate von Snap in den vergangenen zwölf Monaten ausprobiert haben. Dazu gehört zudem das "shopbare AR"-Angebot, mit dem Nutzer Produkte kaufen können ohne die App zuverlassen.