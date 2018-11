%%%DOKYO gründet Marketing-Inkubator GoDo%%%

Neue Marketingmodelle erfordern neue Formen der Zusammenarbeit – aus diesem Anlass haben DOKYO-Geschäftsführer Frank Berning und die ehemalige Unilever-Managerin Heike Fischer einen sogenannten Marketing-Incubator namens GoDo gegründet. Der Name setzt sich aus den englischen Verben "go" und "do" zusammen und steht damit repräsentativ für den Ansatz der Unit, die arbeiten soll wie ein Start-up: Eine agile Taskforce soll Zielgruppen erfassen, Konzepte und Inhalte kreieren und die Produkte bis hin zum E-Commerce launchen.



"Der GoDo Marketing-Incubator versteht sich als mobile Unit", erklärt Heike Fischer, Managing Director GoDo. "Unser Ziel ist es, neue Ideen oder Produkte schneller auf den Markt zu bringen als gewohnt. Unternehmen haben mit uns die Chance, schneller und mehr auf die Verbraucherbedürfnisse ausgerichtet zu agieren. Wir setzen dabei auf Data, um die Konsumenten besser zu verstehen, weil wir sie mit Produkten und Inhalten begeistern wollen, an denen sie auch Spaß haben."



Frank Berning, Geschäftsführer DOKYO, fügt hinzu: "Wir machen alles aus einer Hand. Das Machen steckt bei GoDo im Namen. Mit unserer End-to-end-Denke definieren wir Zielgruppen, entwickeln Ideen auf Datenbasis, kreieren relevante Storys für die richtigen Kanäle und launchen sie am Ende mit Hilfe von E-Commerce. GoDo verbindet Data und Tech mit Kreativität, um so nah wie möglich an den Verbraucherbedürfnissen zu sein, und das alles in Echtzeit."



Heike Fischer kommt von Unilever, wo sie seit 2000 auf verschiedenen Positionen in Hamburg und London tätig war. Zuletzt zeichnete sie als Global Brand Director verantwortlich und arbeitete für Kunden wie Knorr und Axe. Frank Berning ist Geschäftsführer der Hamburger Agentur DOKYO, die Kunden wie Axe, Ben & Jerry’s, Dove, Rexona und Jameson betreut.