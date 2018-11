%%%OWM: Wachstum bei den Werbeinvestitionen könnte sich abschwächen%%%

Mit einem Appell, sich nicht in Tech-Hypes zu verlieren sondern in der Markenführung den Menschen im Fokus zu behalten, hat Tina Beuchler, Digital & Media Director bei Nestlé Deutschland in Frankfurt und Vorsitzende der Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) in Berlin die diesjährige Fachtagung eröffnet. "Wir dürfen im digitalen Hype den Menschen nicht aus dem Blick verlieren", sagt sie im Interview mit markenartikel - Das Magazin für Markenführung. Consumer Centricity ist für die Marketingexpertin deshalb ein zentraler Erfolgstreiber, damit die Menschen Online-Werbung akzeptieren. "Wir wollen die Menschen erreichen, um ihnen einen Mehrwert zu bieten, statt sie zu stören", sagt sie. "Deshalb brauchen wir eine stärkere Konzentration auf die Kreation. Wir brauchen Kampagnen, die den Konsumenten gefallen und die sie unterhalten, informieren und interessieren. So können wir negativen Tendenzen entgegenwirken, Stichwort: Adblocker."

Wie schon im Vorjahr stellt die OWM das Digitalmarketing auf ihrer zweitägigen Fachtagung kritisch auf den Prüfstand. Anlass dazu gibt u.a. die diesjährige Mitgliederbefragung: Hier zeichnet sich erstmal seit Jahren ein gebremstes Wachstum bei den Werbeinvestitionen ab. 27 Prozent der befragten Unternehmen kündigen für das kommende Jahr an, ihre Ausgaben senken zu wollen; nur 22 Prozent wollen mehr in die Werbung investieren. Innovative digitale Werbeformen wie Adressable TV oder Digital Audio werden zwar der Mehrheit der Befragten zufolge weiter an Bedeutung gewinnen. Zugleich zeigen sich die Werbungtreibenden mit den Effizienzgewinnen im digitalen Marketing und auch der Qualität der in Kampagnen eingesetzten Daten teilweise unzufrieden.

Themen wie Transparenz, Wirkungsnachweise und Brand Safety gehören nach wie vor zu den zentralen Baustellen. Unkontrolliertem Retargeting erteilt Tina Beuchler, die Anfang 2019 als Global Head of Media and Agency Operations in die Nestlé-Konzernzentrale nach Vevey wechselt, eine klare Absage. "Wir müssen im Blick haben, was die Menschen sich wünschen und wofür sie sich interessieren. Nur so haben wir die Chance, ein positives Nutzerlebnis im Netz zu schaffen und die Konsumenten auch weiterhin zu erreichen." Wichtig sei, dass sich die Vermarkter bei der quantitativen Auslieferung von Werbung mehr beschränken und ihre Seiten nicht mit Werbung überfrachten. "Wir brauchen ein Marketing, das die technischen Möglichkeiten nutzt, um für die Konsumenten einen Mehrwert zu schaffen."



