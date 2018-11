%%%BikeExchange und Saatchi & Saatchi schwingen sich für erste globale Markenkampagne aufs Rad%%%



BikeExchange will sich als Plattform für Fahrrad-Suchende und -Begeisterte positionieren (Foto: Saatchi & Saatchi)

73,5 Millionen Fahrräder gibt es alleine in Deutschland. Das hat der Zweirad-Industrie-Verband e.V. in Bad Soden am Taunus im vergangenen Jahr festgestellt. Es wird außerdem erwartet, dass der weltweite Fahrradmarkt bis zum Jahr 2026 ein Volumen von 80 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Der Online-Fahrrad-Marktplatz BikeExchange mit Europa-Sitz in Würzburg lanciert nun seine erste globale Markenkampagne, um die einheitliche globale Geschäftsstrategie in zehn Ländern weltweit zu unterstreichen. Die Kampagne 'Where the world rides' wird digital zu sehen sein und wurde in vier Sprachen – Deutsch, Englisch, Niederländisch und Spanisch – produziert. Ziel der neuen Markenpositionierung ist es, die Markenbekanntheit weiter zu steigern und das besondere Geschäftsmodell von BikeExchange zu vermitteln, um die angeschlossenen Fahrradhändler zu unterstützen.

'Where the world rides' besteht aus einem Markenfilm, der in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Saatchi & Saatchi Melbourne entstanden ist, die erst kürzlich zur neuen globalen Leadagentur von BikeExchange ernannt wurde. In der Kampagne dreht sich alles um die Leidenschaft für den Radsport rund um den Globus. Sie zeigt, wie bei BikeExchange Fahrräder, Teile oder Zubehör zu kaufen oder zu verkaufen sind und wie man sich dort über Neuheiten und Trends im Fahrradmarkt auf dem Laufenden halten kann.

Der Start von 'Where the world rides' geht einher mit der Einführung neuer Technologieprodukte, die von BikeExchange entwickelt wurden, um Fahrradhändler und Marken besser mit Radbegeisterten weltweit zu verbinden. Dazu gehören die Einrichtung eines eigenen Webshops für Fahrradhändler, Datenanalysen zum Nutzerverhalten der Kunden, Partnerschaften mit Drittanbietern und Anbindungsmöglichkeiten an Multistore-Lösungen.

Ryan McMillan, Managing Director BikeExchange Europe, sagt: "Wir wollen die Leidenschaft rund ums Radfahren entfachen und es den Menschen in Deutschland und dem Rest der Welt einfacher machen, Fahrradartikel zu kaufen und zu verkaufen. Mit der Kampagne 'Where the world rides' und unserer neuen Technologie-Suite möchten wir unsere Handelspartner dabei unterstützen, mit Millionen Radliebhabern und potenziellen Kunden weltweit in Kontakt zu treten."

Simon Bagnasco, Executive Creative Director bei Saatchi & Saatchi Melbourne, ergänzt: "BikeExchange ist eine unglaublich innovative Plattform mit einem besonderen Service für Radfahrer und Händler auf der ganzen Welt. Wir sind stolz darauf, sie nun auf ihrer Reise begleiten zu dürfen."

Mark Watkin, Global CEO von BikeExchange, fügt hinzu: "Radfahren ist viel mehr als nur ein Sport oder ein Hobby. Es ist eine Leidenschaft, die von Millionen Menschen weltweit geteilt wird. Unsere Marktplatz-Gruppe zieht bereits 34 Millionen Nutzer pro Jahr an und generiert Produktanfragen im Wert von über 550 Millionen US-Dollar für die rund 2.000 angeschlossenen Händlerkunden weltweit."