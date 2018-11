%%%C3 startet mit neuem Management Board und Agenturmodell ins neue Jahr%%%

Adel Gelbert will C3 Creative Code and Content mit einem neuen Agenturmodell für die Zukunft rüsten: Zum 1. Januar 2019 installiert der CEO ein fünfköpfiges Group Management Board sowie ein neues Organisationskonzept. Mit dem sogenannte Client Pod sollen Teamstrukturen deutlich passgenauer und agiler um Kundenbedürfnisse herum geformt werden. Dabei bleiben die Standorte der Gruppe in ihrer lokalen und inhaltlichen Eigenständigkeit bestehen, sollen jedoch stärker untereinander vernetzt werden und erhalten Zugriff auf zentrale, gruppenübergreifend geführte Kompetenzcluster. "Das Marketing befindet sich weltweit in einem fundamentalen Transformationsprozess, der von Unternehmen und Agenturen ein völlig neues Arbeiten erfordert", begründet Gelbert. "Mit unserer neuen Aufstellung sowie unserem Client Pod Modell wollen wir diesen Wandel weiterhin aktiv und an vorderster Front mitgestalten."



Das Group Management Board besteht aus:

Adel Gelbert, der als CEO für die strategische Ausrichtung der Gruppe verantwortlich ist. In seinen Verantwortungsbereich fallen zudem gruppenübergreifend die Strategieberatung und das Business Development. Außerdem wird der CEO sich um die internationalen Standorte in Zürich und Prag sowie um die deutsche Agenturtochter Wunder Media Productions kümmern. Auch der Bereich Talent & HR liegt in seinem Verantwortungsbereich.

Karsten Krämer, seit 2013 Geschäftsführer zunächst für Hamburg und dann für die süddeutschen C3-Standorte, wird Chief Operating Officer (COO) für die Gesamtgruppe. Gleichzeitig verantwortet er die Standorte in München und Stuttgart, Seven C3 in London sowie die Beteiligung PM in Ljubljana. Am Standort München bleibt er zunächst gleichzeitig für das operative Geschäft verantwortlich. Die zentralen Kompetenzfelder Performance & Media sowie Motion fallen ebenfalls in Krämers Ressort, zudem die Verantwortung für Marketing und Kommunikation der Agenturgruppe.

Christian Breid, seit 2016 Geschäftsführer von C3, wird gruppenweiter Chief Development Officer. Zusätzlich zum Standort Hamburg wird Breid auch in Berlin Geschäftsverantwortung übernehmen. Hinzu kommen die zentralen Kompetenzfelder Tech Consulting & Development sowie Data & Analytics.

Christine Beardsell, seit 2017 bei Seven C3 in London, wird nun Chief Content Officer für die gesamte C3 Gruppe. In ihren Verantwortungsbereich bei C3 fällt die Weiterentwicklung des kreativen Profils sowie das Zusammenspiel von Kreation und Content.

Natalie Jupe, seit 2017 bei C3 für den Finance-Bereich verantwortlich, wird Chief Financial Officer (CFO) der C3 Gruppe und erweitert ihren bisherigen Aufgabenbereich Finance um Legal, Compliance und IT. Zudem übernimmt sie die Verantwortung für die C3 Joint Ventures Innogy C3 (mit RWE) und b.famous (mit dem BCN).

Daneben verzeichnet C3 zwei wichtige Neuzugänge in der operativen Führung des Geschäfts: Franzis Heusel, seit acht Jahren Geschäftsführer von BBDO Berlin, wechselt zum 1. Januar 2019 als Geschäftsführer zu C3 Berlin. Zusammen mit Christian Breid soll er den Ausbau des Berliner Standorts weiter vorantreiben. Zudem übernimmt er die Verantwortung für C3 Frankfurt. Heusel, der zuvor unter anderem auch bei Jung von Matt tätig war, soll den Bereich Campaigning weiter entwickeln und ausbauen.

Gleiches gilt für Lukas Baumgartner, der zum 1. Januar 2019 die Geschäftsführung von C3 in Zürich übernimmt. Der gebürtige Schweizer bringt langjährige Agenturerfahrung mit, er war unter anderem zuvor bei Euro RSCG (jetzt Publicis) und Young & Rubicam in der Schweiz.

C3 ist mit etwa 700 Mitarbeitern an 12 Standorten vertreten.