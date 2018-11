%%%Agenturnetzwerk 27Names launcht Kampagne zum 10. Geburtstag%%%



In der Jubiläumskampagne legen 27 Kinder neue Spielregeln für das Miteinander in Europa fest; Foto: Concept X / 27Names

In diesem Jahr feiert das europäische Agenturnetzwerk 27Names sein zehnjähriges Bestehen. In dem Netzwerk arbeiten 20 Kommunikationsagenturen zusammen, so zum Beispiel Enited aus Österreich, die britische Agentur Purity oder Magic Garden aus Frankreich. Zu den Gründern und Gesellschaften des Netzwerks gehört Concept X aus Rheine.

Wie wichtig die Kooperation über Ländergrenzen hinweg ist, demonstriert 27Names in seiner internationalen Jubiläumskampagne "The Rules of Play": Im Mittelpunkt steht dabei ein Kurzfilm über 27 Delegierte, die sich in Schengen, dem Schnittpunkt Europas, treffen. Der Überraschungsmoment: Alle Delegierten sind Kinder. Sie kommen zusammen, um gemeinsam neue Spiegelregeln für Europa zu verfassen: "Jeder ist willkommen, probiere neue Sachen aus, höre zu, spiele fair und habe Spaß".

"Kinder verstehen es, unabhängig von der Kultur, Religion oder des Gesellschaftsstandes in Verbindung zu treten und miteinander zu kommunizieren", erklärt Concept X-Geschäftsführer Uli Gassner die Grundidee. "Das Miteinander kommunizieren ist die Basis unserer Gesellschaft – und der Kern unserer Profession als Agentur.Wenn wir uns nur ein bisschen mehr an den einfachen Spielregeln der Kinder orientieren würden, könnten wir gemeinsam Großes erreichen. Einen Schritt in diese Richtung möchten wir daher mit unserer Kampagne gehen."