%%%Brillux und Plan.Net Campaign sprechen erstmals Endverbraucher direkt an%%%



Brillux will mit der 'Wer dämmt, gewinnt.'-Kampagne für das Thema Wärmedämmung sensibilisieren (Foto: Plan.Net)

Unter dem Motto 'Wer dämmt, gewinnt.' schieben der Lack- und Farbenhersteller Brillux aus Münster und die Münchner Agentur Plan.Net Campaign eine Kampagne zum Thema Wärmedämmung an. Nachdem die Serviceplan-Tochter im August 2017 das Mandat im Pitch gewann, startete in diesem Jahr die Kommunikationsmaßnahmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dabei sollen nicht nur Immobilienbesitzer, sondern auch Fachbetriebe für das Thema sensibilisiert werden. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen die Vorteile der Wärmedämmung, beispielsweise die Wertsteigerung der Immobilie.

Die Zielgruppen wurden strategisch nacheinander angesprochen: Ab April 2018 richtete sich die Kampagne zunächst an Maler und Stuckateure und zwar mit Print-Anzeigen in Fachmedien, Social Media-Maßnahmen, einer B2B-Landing-Page und verschiedenen Vertriebsmitteln. Seit September 2018 steht die B2C-Zielgruppe der Immobilienbesitzer im Fokus: Dafür werden Anzeigen und Advertorials in der Tagespresse und in Special-Interest-Magazinen im Bereich Wohnen und Modernisieren geschaltet sowie eine eigene Landing-Page veröffentlicht. Online kommen zudem verschiedene Werbemittel, Bewegtbild und Native Advertising zum Einsatz. Mit Social Media-Maßnahmen werden ergänzend die Vorteile des Dämmens mit einem Augenzwinkern in den Vordergrund gerückt.

"Ziel der Kampagne ist es, das Bewusstsein für das Thema in mehreren Zielgruppen gleichzeitig zu steigern", erklärt Oliver Bruckner, Geschäftsleiter von Plan.Net Campaign. "Für die Marke Brillux sprechen wir erstmalig direkt den Endverbraucher an, nachdem im Vorfeld bereits B2B bespielt wurde."

Dirk Pöhlker, Produktmanager WDVS/Putze bei Brillux, ergänzt: "Plan.Net Campaign hat es zum einen geschafft, mit 'Wer dämmt, gewinnt.' das Thema Wärmedämmung für beide Zielgruppen in einem Satz gut zu bündeln. Zum anderen ist es uns gelungen, ein komplexes Thema einfach und verständlich aufzubereiten und einen Weg zu finden, um das Thema Wärmedämmung auf emotionale Art und Weise wieder ins Gespräch zu bringen."