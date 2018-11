%%%Publicis gewinnt Dr. Oetker in Indien%%%

Der Bielefelder Nahrungsmittel-Konzern Dr. Oetker hat die Agentur Publicis Indien für die werbliche Betreuung seiner Marken auf dem asiatischen Sub-Kontinent engagiert. Die erste Kampagne aus dem Hause Publicis ist für das erste Quartal 2019 geplant. Der Fokus soll auf Aufstrichen, Dressings sowie Erdnussbutter liegen. Dr. Oetker will in Indien sein Sortiment für westliches "Essen für die Seele" erweitern und suchte dafür eine Agentur mit strategischem Know-How und disruptiven Ideen, so Devarshy R Ganguly, Vice President für Marketing bei Dr. Oetker.





Der Entscheidung zugunsten Publicis war laut dem australischen Fachmagazin Mumbrella ein Pitch vorangegangen, an dem acht weitere Agenturen teilnahmen, darunter auch WPP-Tochter J Walter Thompson.