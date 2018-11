%%%Volkswagen kauft Anteile von Digitalspezialisten %%%

Der Automobilkonzern Volkswagen investiert in seinen digitalen Geschäftsbereich und übernimmt hierfür 49 Prozent der Anteile der Digital-Agentur Diconium mit Sitz in Stuttgart. Beide Unternehmen wollen eine globale Online-Vertriebsplattform für das Auto entwickeln. Kunden von Volkswagen sollen hier verschiedene digitale Services sowie On-Demand-Funktionen für das vernetzte Fahrzeug einkaufen und auch verwalten können. Dazu gehören unter anderem Multimedia-Streaming, automatisches Bezahlen fürs Tanken, Laden und Parken oder auch Updates Over-the-Air. Alle Angebote sollen über Volkswagen Automotive Cloud verfügbar sein.

"Wir von Volkswagen erweitern unser Kerngeschäft nachhaltig und werden unseren Kunden immer mehr passgenaue digitale Mehrwertdienste in und um ihr Auto bereitstellen", sagt Christoph Hartung, Leiter Digital & New Business / Mobility Services der Marke Volkswagen.



Andreas Schwend, Mitbegründer und Co-Geschäftsführer von diconium, ergänzt: "Durch die Partnerschaft mit Volkswagen sichern wir langfristig eine klare Entwicklungsperspektive für diconium, seine Mitarbeiter, sowie unsere Bestands- und Neukunden. Auch in Zukunft werden Daniel Rebhorn und ich als Gründer gemeinsam mit dem Managementteam von diconium die Entwicklung unseres Unternehmens verantworten und unsere agile Kultur bewahren."

Diconium wurde 1995 gegründet. Rund 600 Mitarbeiter sitzen weltweit an zehn Standorten. In Deutschland ist das Unternehmen in Stuttgart, Berlin, Hamburg und Karlsruhe Kunden vertreten. Zu den Kunden zählen Daimler, Bechtle (IT-Systemhaus), Stöber Antriebstechnik, Cineto (Online Sales-Tochter von Daimler), Coop, Endress + Hauser (Anbieter für industrielle Prozesstechnik), Häfele (Hersteller von Beschlagtechnik und elektronischen Schließsysteme) und Sick (Sensor-Hersteller).