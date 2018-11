%%%BBDO Berlin lässt Nico Rosberg ungestört Bahn fahren%%%



Dank DB Navigator wird Nico Rosberg nicht nochmal nach der Fahrkahrte gefragt (Foto: BBDO)

Der Berliner Standort der Omnicom-Tochter BBDO hat für die ortsansässige Deutsche Bahn AG eine neue Fernverkehr-Produktkampagne entwickelt und realisiert. "Der Komfort Check-in" ermöglicht es Zugreisenden mit dem Handy-Ticket über die App DB Navigator an ihrem Sitzplatz einzuchecken. Durch die App wird automatisch bestätigt, dass sie einen Fahrausweis haben und der Zugbegleiter muss nicht nach einer Fahrkarte fragen. Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hat den neuen Service der Deutschen Bahn getestet, wie der TV-Spot von BBDO Berlin zeigt. Der 30-Sekünder wird im TV ausgespielt sowie Online und als OOH-Kampagne zusehen sein.



"Ich freue mich, dass wir Nico Rosberg nun auch in unserem anstehenden Fernverkehr Spot integrieren konnten. Dieser TV Spot stellt einen Service vor, der für unsere Kunden hochrelevant ist", sagt Dr. Michael Peterson Vorstand Marketing der DB Fernverkehr AG. "Der Komfort Check-in als neuer kostenloser Service der Deutschen Bahn ist ein wichtiger Bestandteil unserer digitalen Offensive. Fahrgäste können Dank des Komfort Check-ins ihre Reisezeit individuell gestalten, sei es mit Arbeiten, Schlafen oder Filme schauen, ohne dabei durch eine Fahrkartenkontrolle gestört zu werden."



"Uns war es wichtig, den neuen Service erneut in einer unterhaltsamen Story mit Nico Rosberg zu präsentieren", sagt Till Diestel, Geschüftsführer Kreation bei BBDO Berlin.