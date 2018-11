%%%PuK gibt Debüt bei der DAK-Gesundheit%%%



Das Einstiegsmotiv daer DAK-Kampagne thematisiert die psychischen Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung sozialer Netzwerke (Foto: PuK)

Die neue Kampagne der DAK-Gesundheit will sich gegen Negativität, Aggression und Abgrenzung in der Gesellschaft ausprechen und für eine Weiterentwicklung des Gesundheitssystems einsetzen. Umsetzung und Idee für die aktuellen Werbemaßnahmen der Krankenkasse mit Sitz in Hamburg kommt von der ortsansässigen Agentur Philipp und Keuntje (PuK). Die Kampagne unter Motto 'Für ein gesundes Miteinander' ist die erste Arbeit für den Neukunden der Werbeagentur, die den Etat seit Oktober betreut.

Ab 26. November gehen bundesweit Plakate und diverse Online-Aktivitäten an den Start. Sechs aufmerksamkeitsstarke Themen-Motive wollen aufzeigen, dass oftmals jeder Problem und Lösung zugleich ist. Die Website gesundes-miteinander.de vertieft die Themen und bietet praktische Hilfestellungen für den Alltag.

"Wir sind glücklich, mit der DAK-Gesundheit nicht nur einen Kunden, sondern echte Überzeugungstäter ‚Für ein gesundes Miteinander‘ gefunden zu haben", sagt Robert Müller, Executive Creative Director bei PuK. Neben Müller zeichnen u.a. Oliver Kielinski, Geschäftsführer Beratung, und Eva-Christin Putz, Executive Client Service Director, für die Kampagne verantwortlich. Ansprechpartner bei der DAK-Gesundheit sind Falk Oelschläger, Leiter Strategisches Marketing, und Marcel Nast, Leiter Markenführung.Betreuende Mediaagentur ist Crossmedia, Hamburg.

Aktuell arbeiten 200 Mitarbeiter an den Standorten Hamburg und Ingolstadt für PuK. Zu den Gründungskunden gehören Audi und Astra, neben denen PuK auch Bosch, Brita, Deutsche Bank, Fuchs, Hochbahn, Holsten, Kühne, Meica, National Geographic, Ostmann, Sennheiser und Telekom betreut.