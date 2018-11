%%%Buddybrand gewinnt Etat von BSH Hausgeräte%%%



Nach dem Motto "Warum einfach wenn es auch kompliziert geht", zeigt Buddybrand die Vorzüge von Home Connect (Foto: Buddybrand)

Die digtiale Kreativagentur Buddybrand hat für den Neukunden BSH Hausgeräte GmbH mit Stammsitz in München eine Video-Kampagne konzipert und umgesetzt. Der Fokus der Kampagne ist die BSH-Marke Home Connect, eine Multimarken-Lösung, die Hausgeräte, Partner und Services miteinander vernetzt.



Buddybrand entwickelte die 'Goldbergmaschine' in Anlehnung, der Cartoonisten Ruben Goldberg. Der Spot zeigt einem Kettenmechanismus, der Licht anknipst und die Kaffeemaschine anmacht. Am Ende des Videos sieht der Zuschauer, wie Home Connect zusammen mit Voice Control alle Funktionen mit nur einem "Guten Morgen" aktivieren kann. Das Video fungiert als Teaser für Social-Media-Kanäle, um die Zielgruppe mit der Botschaft "Mit Home Connect den Alltag erleichtern" anzusprechen.



"Home Connect stellt die Kreation vor eine echte Herausforderung, weil es sich um ein digitales Produkt handelt – und das kann man nicht anfassen. Wie macht man ein solches digitale Produkt erlebbar? Wir setzen dabei auf die Strategie, möglichst unterhaltsamen Content zu schaffen, der im Newsfeed auffällt und dabei die Produkteigenschaften ganz unaufdringlich kommuniziert – mal als Pointe einer Metapher, mal als Überraschungsmoment einer Alltagsgeschichte. So weckt die Kampagne Emotionen und im Idealfall den Haben-wollen-Effekt für Home Connect, sagt Lars Stark, Geschäftsführer Kreation Buddybrand.



Buddybrand beschäftigt über 50 Mitarbeiter an den Standorten Berlin und München. Die Digitalagentur betreut Kunden wie Sky, Storck (Toffifee, merci), Stabilo, Disney und Microsoft.