%%%Ogilvy baut für Honor das "Super-Telefon"%%%

Die WPP-Tochter Ogilvy hat für die Smartphone-Marke Honor eine Digital-Kampagne zum Black Friday (23. November 2018) entwickelt und realisert. In den 30-Sekunden-Spot unter dem Motto "Make your phone amazing" versuchen Wissenschaftler Klaus und Laborhelfer Herbert das "Super-Smartphone" zusammenzubauen. Ohne Erfolg. Die daraufhin eingeblendenen Black-Friday-Angebote gibt es zudem auf der Microsite , die Ogilvy ebenfalls entwickelte.Ogilvy Germany ist Partner für die übergeordneten Digital-Kampagnen von Honor, die in den fünf Schlüssel-Märkten – Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien – zu sehen sein werden. Die britische Kreativ-Design-Agentur Friday Creative war für die Produktion verantwortlich.Honor ist eine E-Marke für Smartphones der chinesischen Huawei-Gruppe.