%%%CommAwards 2018 Jury vergibt 60-mal Edelmetall %%%

Bei den diesjährigen CommAwards vergibt die Jury des Wettbewerbs insgesamt 60 Medaillen an die Einreicher, darunter sind 17 Gold-, 21 Silber- und 22 Bronze-Auszeichnungen. Einreicht wurden in den sieben Kategorien 200 Arbeiten. Über die meisten Gold Awards darf sich mit vier goldenen Auszeichnungen Grabarz & Partner freuen.

Der große Abräumer Grabarz & Partner gewinnt außerdem eine Silber- und eine Bronze-Medaille. Die vier goldenen Awards prämieren 'Kids Dreams' und 'Der Blinde Fotograf, beide im Auftrag von Volkswagen. Kolle Rebbe vergoldet '#SayYesToTheWorld' (Kunde: Lufthansa) und 'Micro Meals' (Kunde: Misereor) sowie 'Eye to Eye' (Kunde: Peta). Kolle Rebbe streicht außerdem zweimal Silber und fünfmal Bronze ein.

Jeweils doppeltes Gold holen Ogilvy, BBDO, Heimat, Castenow Communcations: Ogilvy mit 'Adolfs Online Strategie' (Kunde: Gesicht zeigen!) und 'Escalating Gifs' (Kunde: European Anti-Bullying Network), Heimat mit 'Eins für Dich, Eins für die Welt' (Kunde: Share) und 'Schwitz es raus' (Kunde: Hornbach), BBDO mit 'Weihnachten muss nicht teuer sein' (Kunde: Lidl) und Castenow Communications mit 'Mali – Der Auslandseinsatz der Bundeswehr (Kunde: Deutsche Bundeswehr). Sie nehmen außerdem weiteres Edelmetall entgegen: Ogilvy holt zweimal Silber, BBDO viermal Silber und zweimal Bronze, Heimat einmal Silber und siebenmal Bronze und Castenow einmal Silber.

Weitere Gold-Gewinner sind mit einer Auszeichnung adidas für den BVG Ticket-Schuh und Atelier Brückner für 'The Macallan Visitor Experience' (Kunde: The Edrington Group). Silber- und Bronze gehen außerdem an thjnk (4x Silber, 3x Bronze), Serviceplan (3x Silber), jangled nerves (1x Silber), Blackspace (1x Silber, 1x Bronze). Alle Gewinner und mehr über die drei Talent-Einreichungen lesen Interessierte hier.