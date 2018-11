%%%Studio Funk legt Berlin-Studios für ein größeres Büro zusammen%%%

Der Audio-Anbieter Studio Funk startet in Berlin ein neues Produktionshaus. Dafür hat das 1965 in Hamburg gegründete Unternehmen die beiden bisherigen Standorte in Berlin Kreuzberg und Mitte zu einem "Super-Studio" zusammengelegt. Die 20 Beschäftigten werden dort unter der Leitung von Nima Gholiagha auf rund 1.000qm in sechs vollausgestattete Produktionsstudios arbeiten.

Mit dem neuen Standort will Studio Funk unter anderem auf die expansive Entwicklung des Berliner Marktes reagieren. "Studio Funk wird aufgrund des Namens und der vielen Award Preise im Radiobereich gerne der Funkwerbung zugeordnet. Hauptsächlich vertonen wir aber Werbe- und Kinofilme und sind für die Synchronisation von Feature Film, Dokus und Serien tätig. Ferner komponieren wir natürlich für unsere Kunden individuelle Musiken und Sounddesigns", sagt Geschäftsführer Markus Weber.

Für anspruchsvolle Surround-Sound Produktionen wurden in der Berliner Dependance zwei Studios, davon ein Mischkino, mit der aufwendigen Dolby Atmos Technik ausgestattet. Besonderes Augenmerk richtete Studio Funk bei Ausstattung und Gestaltung des neuen Standortes auf die Ansprüche der Industrie, zu denen etwa Geheimhaltung mit zertifizierten DIN-Normen und eine sichere IT-Infrastruktur gehören. Für besondere Geheimprojekte, unter anderem für Hollywoodproduktionen, wurde beispielsweise ein absolut autarkes Studio gestaltet. "Wir bauen grundsätzlich mehr Studios als wir vielleicht ganztägig füllen können, um höchste Flexibilität bieten zu können – für mega schnelle Reaktionszeit bei kurzfristigen Anfragen oder Notfällen. Unsere Erfahrung zeigt uns, dass das gerade im Werbesegment von unseren Kunden sehr geschätzt wird", weiß Geschäftsführer Klaus Funk.

Gegründet wurde Studio Funk 1965 durch den Filmkomponisten Heinz Funk. Heutige gesellschaftende Geschäftsführer sind Klaus Funk und Markus Weber. Insgesamt verfügt Studio Funk über 30 Studios an den Standorten Hamburg, Berlin, Düsseldorf und Frankfurt, wo 90 Beschäftigte tätig sind. Geschäftsfelder sind Fullservice Audioproduktionen wie: Vertonung von TV & Kinospots (alle Dolby Formate, Dolby lizenziert), Funkwerbung, Synchronisation/Audiopostproduktion Serien und Spielfilme, Musikkomposition und -produktion, Sounddesign und Audioproduktion via IP.

Nicht nur Studio Funk hat sich anlässlich des Jubiläums in Berlin neu aufgestellt. Anfang November 2018 lancierte Deli Creative Collective nach 15 Jahren am Markt ein erstes Büro in der Hauptstadt.