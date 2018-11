%%%Ritter Sport und elbkind trommeln in Social Media für die erste Schokolade aus eigenem Anbau %%%



Ritter Sport und elbkind inszenieren die neue Limited Edition 'Erste Ernte' auf Social Media-Kanälen (Foto: elbkind)

Nach den limitierten Ritter Sport-Sorten 'Einhorn Schokolade' und 'Schoko und Gras' legt der Schokoladenhersteller Alfred Ritter GmbH & Co. KG in Waldenbuch nun nach: 'Erste Ernte' ist eine Schokolade aus nachhaltig angebautem Kakao von der eigenen Plantage 'El Cacao'. Den Launch der auf 30.000 Tafeln limitierten Auflage begleitet die Hamburger Digital-Agentur elbkind mit einer Social Media-Kampagne.

Thema der Kampagne ist nachhaltiger Kakao aus eigenem Anbau. In einer Reihe von Postings wird verraten, dass eine neue Limited Edition kommt – allerdings nicht, welche Zutaten sie enthält. Stattdessen werden die Spekulationen um die neue Sorte mit Hinweisen angeheizt und die Neugier für eine Zutat geweckt: Kakao aus eigenem Anbau.

Gianna Krolla, Senior Social Media Managerin elbkind, sagt: "Schokolade aus eigenem Kakao herzustellen ist für die meisten Schokoladenhersteller fast undenkbar. Zum Glück ist Ritter Sport schon immer ein bisschen verrückt. So haben sie mit Mut, Geduld und Leidenschaft das Unmögliche möglich gemacht: Schokolade aus eigenem, nachhaltigem Anbau. Wie gut das schmeckt? Das können die Fans mit der 'Erste Ernte' probieren. Warum der Weg dahin so schwer und lang war? Das erklären wir in der begleitenden Kampagne ganz nebenbei so, dass es Spaß macht, etwas über Kakaoanbau zu lernen."

Die Einzigartigkeit der neuen Schokoladen-Kreation soll sich auch im Verpackungsdesign zeigen: Das Kuvert der 'Erste Ernte' greift Urwald- und Pflanzenmuster auf. Zu sehen sind Bananen- und Kakaoblätter, die auch im nachhaltigen Agroforst-Systems auf El Cacao wachsen. Eine Besonderheit des Kuverts ist die gestaltete Innenseite, die weitere Informationen vom Anbau bis zur Herstellung der Schokolade verrät. Während bei früheren Limited Editions die Schokoladentafel in eine Standard-Verpackungsfolie gehüllt war, konnte dieses Mal mittels Digitaldruck eine individuelle Folie gestaltet werden. Die Verpackung vereint so Design-Trends, wie sie derzeit überall im Fashion- und Interior-Design vorzufinden sind, und transportiert gleichzeitig Wissen zum Thema Kakao und zu Ritter Sports Engagement.

Carolin Winter, Produktmanagerin Ritter Sport, dazu: "Mit der Limited Edition 'Erste Ernte' können wir nun erstmals unsere eigene Plantage erlebbar machen: Stück für Stück kann man schmecken, was richtig gute Schokolade ausmacht. Eine geerntete Kakaofrucht entspricht dabei ungefähr einer 100-g-Schokoladentafel. So wird die Story von unserem Kakao nahbar und macht Appetit auf mehr nachhaltige Schokolade!"