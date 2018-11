%%%WPP will Wunderman und J. Walter Thompson zusammenlegen%%%



Mel Edwards (links) und Tamara Ingram übernehmen die Führung bei dem neuen Agentur-Network Wunderman Thompson (Foto: WPP)

Die britische Agentur-Holding WPP hat am heutigen Montag (26. Nov. 2018) in New York bekannt gegeben, die beiden Agentur-Töchter J. Walter Thomson und Wunderman zu 'Wunderman Thomson' zu verschmelzen. Das ist die sechste Großfusion, die WPP seit 2017 durchzieht.









Die neue Einheit wird ihren Stammsitz zwischen New York und London splitten und rund 20.000 Mitarbeiter in 90 Märkten beschäftigen. Mel Edwards, weltweite CEO von Wunderman seit September 2018 , wird auch die Leitung als CEO der neuen Einheit übernehmen. Tamara Ingram, globale CEO von JWT, wird Chairman von Wunderman Thompson. Das Angebot des neuen Kreativ-Data-Technologie-Networks wird Creative, Data, Commerce, Consulting und Technology Services umfassen. Der Fusion-Prozess soll bis Anfang 2019 abgeschlossen sein.





Die Fusion bedeutet im Klartext das Ende von JWT, einer der ältesten Agenturen weltweit. Die Agentur mit Hauptsitz in New York wurde 1864 gegründet und war auch die erste Agentur, die international expandierte. 1899 eröffnete J. Walter Thomson sein erstes Büro in London. JWT hat heute über 200 Büros in über 90 Ländern und beschäftigt fast 10.000 MitarbeiterInnen. In Deutschland ist JWT neben eigenen Büros auch mit der Hirschen Group aktiv, an der JWT beteiligt ist.







Die Digital-Agentur Wunderman wurde 1958 gegründet und beschäftigt heute rund 9.200 Mitarbeiter in über 200 Büros in mehr als 70 Märkten. In Deutschland hat Wunderman rund 1.300 Mitarbeiter in Büros in Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt und München.