%%%Kolle Rebbe und Aktion Mensch lassen vom Lottogewinn träumen%%%



In dem TV-Spot überlegt eine Familie an Heiligabend, was sie mit dem Gewinn von Aktion Mensch machen würde; Foto: Aktion Mensch

Deutschlands größte Soziallotterie Aktion Mensch startet dieser Tage ihre alljährliche Weihnachtskampagne rund um das Jahreslos. Konzipiert wurde die Kampagne "Mach zu Weihnachten Träume wahr" von der Hamburger Agentur Kolle Rebbe. Im Zentrum steht ein TV-Spot, in dem eine Familie an Heiligabend scherzhaft darüber streitet, welcher Traum mit einem möglichen Lotteriegewinn nun wahrgemacht werden soll. Regisseur Claas Ortmann und die Berliner Filmproduktion Bigfish haben den Spot produziert. Außerdem läuft die Kampagne über Online- und Social Media Ads, Funk und Printanzeigen. Die Mediaplanung verantwortet Crossmedia, Düsseldorf.

Mit dem Jahreslos unterstützt Aktion Mensch soziale Projekte. Dabei sind monatliche Gewinne von bis zu zwei Millionen Euro möglich.