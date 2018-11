%%%Hamburger Hochbahn und Publicis inszenieren mit Scooter Internet-Hypes%%%



Die Hamburger Hochbahn wirbt mit Alpakas und Sounds von den Techno-Urgesteinen von Scooter für ihr Angebot (Foto: Hochbahn)

Vom Epic Split über Cat Content bis hin zu Alpakas – die Hamburger Hochbahn AG covert in ihrer ersten reinen Online-Kampagne mit einem Image-Spot verschiedene Internet-Hypes. Als Gesichter mit dabei sind der Scooter-Frontmann H.P. Baxxter, der Rapper Das Bo und die Influencerin Sofia Tsakiridou. Für die Kreation zeichnet Publicis Berlin verantwortlich.

Christina Becker, Marketing-Chefin der Hochbahn, sagt: "Die Hamburger wissen, dass sie auf uns setzen können, wenn es um die Mobilität in ihrer Stadt geht: Die Hochbahn macht das! Darauf sind wir stolz, aber überraschen können wir damit kaum. Es ging darum etwas zu kreieren, das Ältere und vor allem auch Jüngere mit voller Absicht irritiert und dabei trotzdem klar macht: Bei uns läuft alles nach Plan, natürlich auch die Werbung."

Im Video macht Scooter die Hochbahn zur "Hypebahn", ein Alpaka sowie Influencerin Tsakiridou tauchen am Montagmorgen wie aus dem Nichts in der U-Bahn auf und schließlich übernimmt Das Bo den Fahrersitz eines Busses. Was auf den ersten Blick wie eine willkürliche Collage aus Internet-Hypes wirkt, hat die Botschaft: Was bei der Hochbahn auch passiert, die Mitarbeiter haben es im Griff. Hier läuft #allesnachplan.