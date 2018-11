%%%Wirz/BBDO schnappt sich Swisscom-Etat von Heimat%%%

Die Schweizer Agentur Wirz/BBDO mit Stammsitz in Zürch löst die Agentur Heimat (Berlin, Zürich) beim Swisscom-Etat ab. Der Schweizer Telekommunikations-Anbieter organisiert die Marketingkommunikation künftig mit einem agilen Zusammenarbeitsmodell. Ab 2019 werden interne und externe Spezialisten in projektbezogenen Teams gemeinsam die nicht verkaufsrelevanten Kommunikationsmaßnahmen in einem offenen System erarbeiten. Wirz/BBDO wird zusammen mit dem gesamten BBDO-Network Hauptagentur. Der seit Oktober 2018 laufende TV-Spot 'Tanzen verbindet. Neue Technologie auch.' wurde von Wirz entwickelt. Heimat war seit 2011 Lead-Agentur von Swisscom.







"Heimat Berlin und Zürich war über viele Jahre ein wichtiger Partner für Swisscom und sie haben unsere Marke durch hohe Kreativität und Gestaltungswillen stark geprägt", stellt Armin Schädeli, stellvertretender Leiter Media Relations fest. "Wir wollen einen starken Partner mit starkem Bezug zur Schweiz und einfachem Zugang zu den besten internationalen Talenten, die wir eng in unsere Arbeit einbinden werden-"







"Wirz und BBDO begleiten uns ab nächstem Jahr auf einer sehr spannenden Reise, die wir bereits dieses Jahr angetreten haben. Eine Reise, auf der – so bin ich überzeugt –neuartige Kommunikation und Innovation entstehen wird, die sich die Aufmerksamkeit der Schweiz selber verdienen wird. Das alte Modell mit Briefing, Schulterblick und Präsentation ist für uns vorbei", erläutert Achill Prakash, Leiter Marketing- und Markenkommunikation Swisscom.



Livio Dainese, Co-CEO und Kreativ-Chef von Wirz, lässt sich wie folgt zitieren: "Mit Swisscom haben wir die ideale Partnerin gefunden, um neue Kommunikations- und Arbeitsformen zu etablieren. Dafür stellen wir für jedes Projekt die besten Leute zusammen, die das Team von Swisscom perfekt ergänzen wird."