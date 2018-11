%%%Vice-Tochter Virtue geht als Sieger beim 'Spot des Monats' im November hervor%%%

Virtue, die Kreativagentur des Medienunternehmens Vice, hat für den Medizintechnikhersteller Ottobock, Duderstadt, im September eine Social Content-Kampagne gestartet. Damit wurde die Agentur zum Gewinner in der aktuellen Runde des Wettbewerbs 'Spot des Monats' gewählt und mit Silber belohnt. Herzstück der Kampagne 'Das neue C-Brace - weiter gehen' aus der Feder des Berliner Büros der Agentur sind Geschichten von teilgelähmten Menschen und ihrem Weg zurück auf die Beine.

Bronze holte Serviceplan mit 'Fühl dich stärker.', einer Markenkampagne für die Fitnesskette clever fit. Beteiligt an der Umsetzung waren Serviceplan Health & Life, Serviceplan Campaign 2 und Serviceplan Consulting Group. Den Kampagnenauftakt im Januar bildete ein TV-Flight mit vier Spotvarianten, die auf privaten TV-Sendern ausgestrahlt wurden. Zielgruppe sind die 20- bis 49-Jährigen. Ebenfalls Bronze sicherte sich die Bad Homburger Agentur wdv Medien und Kommunikation. Der Film 'Pflegegrade: Was bringt die Reform?' entstand im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung, Frankfurt, und zeigt, was sich nach der Reform für Pflegebedürftige und Angehörige ändert.

Der Wettbewerb 'Spot des Monats' wurde 2018 vom 'new business' Schwester-Magazin 'Healthcare Marketing' ins Leben gerufen. Mehr Informationen zum Wettbewerb und die Gewinner-Spots im November finden Sie unter healthcaremarketing-spotdesmonats.de.

Agenturen, Unternehmen/Institutionen und Produktionsfirmen können ihre Bewegtbild-Kampagnen/-Projekte für den 'Spot des Monats' Dezember noch bis zum 05.12.2018 einreichen. Hier geht's zum Einreichungsformular.