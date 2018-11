%%%Geschäftsstimmung der Agenturen: Konstanter Optimismus%%%



Ergebnis der Entscheider-Umfrage: Umsatz/Honorare entwickelten sich zwischen Januar und September 2018 besser als erwartet

Das Geschäftsjahr 2018 geht in den Jahresendspurt – Zeit für ein Resümee der ersten drei Quartale. Das Agenturklima, die Entscheider-Umfrage von 'new business'

und dem Hamburger Meinungsforschungsinstitut GESS hat



Agenturchefs zu ihrer Umsatz- und Mitarbeiter-Entwicklung befragt. Die Grundstimmung: Die bisherige Entwicklung in 2018 übertraf die Erwartungen.

Honorar/Umsätzen entwickeln sich etwas besser als erwartet





die Agentur-Entscheider die ersten drei Quartale 2018

gemessen an ihren Erwartungen . Das Ergebnis über alle 165 Befragten:

'etwas besser' hinsichtlich 'Honorar' (Indexwert: 9) und der 'Anzahl Mitarbeiter' (Indexwert: 6).



Steigende Erwartungen für das letzte Quartal 2018









Auf einer Skala von -50 () bis +50 () bewertetenLaut GESS-Geschäftsführer Uwe bestehen Unterschiede je nach operativer Ausrichtung der Agenturen: "Alle Agenturen bewerten den Umsatz-Verlauf des Geschäftsjahres 2018 positiv. Insbesondere in den befragten Digital- und PR-Agenturen übertrifft die Umsatz-Entwicklung der letzten drei Quartale die Erwartungen und wird entsprechend für den Rest von 2018 noch positiver eingeschätzt."Ebenfalls gut ist die Stimmung bei Schipper Company : "Wir konnten vor allem im Bestandsgeschäft ausbauen und haben mit Geers ein spannendes Mandat dazugewonnen. Das Jahr ist ja fast herum und wir werden unsere Ziele erreichen. Spürbar wird allerdings, dass die Anfragen erst im letzten Quartal deutlich angezogen haben", kommentiert Agenturgründer Michael Schipper.Die Meinung von Agenturgründer Schipper spiegelt sich auch bei der Mehrheit der befragten Agenturverantwortlichen wider. Verglichen zur Geschäftsentwicklung in den ersten drei Quartalen werden die Umsätze im letzten Quartal noch einmal leicht anziehen, so die Einschätzung. Mit einem Wert von 11 lag der Index leicht über dem Niveau der Halbjahresbefragung. Ein etwas anderes Bild zeichnet sich bei der Agentur Die Crew mit Hauptsitz in Stuttgart. Hier erwartet Vorstand Martin Süßmuth nach drei starken Quartalen einen etwas ruhigeren Jahresendspurt: "Insgesamt lagen wir mit zweistelligem Wachstum deutlich über Plan in der Honorarentwicklung. Das lag in erster Linie am signifikant gestiegenen Projektumfang im Digital- als auch Bewegtbildbereich für unsere bestehenden Kunden. Für das restliche Jahr erwarten wir eine konstante Weiterentwicklung, wenn auch auf abgeschwächtem Niveau."Die vollständigen Ergebnisse stehen den Abonnenten von 'new business' sowie Umfrage-Teilnehmern exklusiv zur Verfügung.Den vollständigen Artikel lesen Sie in der aktuellen Printausgabe von 'new business'. Zur Heftbestellung