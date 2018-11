%%%FJR setzt Arbeit für Kosmetikhersteller Schaebens mit neuem TVC fort%%%

Die Münchner Kreativagentur Fahrnholz & Junghanns & Raetzel bringt für die Gesichtsmasken-Range ihres Kunden Schaebens einen neuen TV-Spot für on air. Mit dem Auftrag kann FJR die Zusammenarbeit mit dem Frechener Kosmetik-Hersteller weiter verlängern: Vorausgegangen war ein Agentur-Wettbewerb mit Marktforschung um das Nachfolgekonzept für die 2016 gestartete Testimonial-Kampagne mit Barbara Meier, der Germany’s Next Topmodel-Gewinnerin von 2007. Meier ist auch im neuen Vignetten-Spot wieder zu sehen: Zusammen mit der bekannten YouTuberin Sofia Tsakiridou präsentiert sie die Breite und Tiefe des Schaebens-Maskensortiments. Umgesetzt wurde der Film von der Produktionsgesellschaft Zoo Agency in Berlin.

FJR arbeitet seit 2016 für die Haus Schaeben GmbH & Co. KG. Weitere Kunden der 1999 gegründeten Agentur sind Lotto Bayern, Dehner, Campari, Sixt, Drinkstar, Who’s Perfect, Nestlé Waters und Lacroix.