%%%Etatgewinn: We are social wirbt für die DKMS%%%

Die DKMS bringt eine neue Kampagne an den Start, um mehr Knochenmarkspender insbesondere in jungen männlichen Zielgruppen zu gewinnen - entwickelt hat sie We Are Social. Die Digitalagentur hatte sich im Spätsommer im Pitch der Organisation durchgesetzt. Als Lead-Agentur für den Bereich Social Media verantwortet We Are Social nun Beratung, Strategie und Konzeption, die Entwicklung von Kreativkampagnen sowie auch die gezielte Kommunikation mit Nutzern auf allen relevanten sozialen Netzwerken. Dabei ist sowohl das Berliner als auch das Münchner Team involviert.

Für die erste gemeinsame Kampagne haben die Kreativen unter dem Motto 'First World Problems' ein digitales Maßnahmenpaket entwickelt, das die Awareness für das Thema Blutkrebs steigern soll. Hauptzielgruppe sind junge Kernidee ist es, unbedeutende Alltagsprobleme, über die sich Menschen häufig ärgern, zu "reframen" und so zu zeigen, wie man durch eine einfache Spende "echten" Problemen entgegenwirken kann.

We Are Social beschäftigt weltweit über 700 Mitarbeiter an den Standorten New York, London, Paris, Mailand, München, Berlin, Singapur, Shanghai, Peking und Sydney. In Deutschland zählen u.a. die Audi AG, Google, Liebherr und Ravensburger zu den Auftraggebern.